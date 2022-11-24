Попадание вражеской ракеты в жилой дом в Вышгороде – эксклюзивные фото последствий удара

Известно о пяти погибших, среди пострадавших — шесть детей.

В среду, 23 ноября, российские войска совершили очередной массированный обстрел украинских городов. Под удар оккупантов снова попал Киев и Киевская область. Вражеская ракета ударила по многоквартирному жилому дому в Вышгороде.

На месте вспыхнул пожар, пятиэтажка потерпела значительные разрушения. Взрывом были повреждены еще 4 дома. Спасатели и все необходимые службы работают на месте происшествия.

Пока известно о 5 погибших и 34 пострадавших, среди пострадавших — 6 детей.

"Среди пострадавших шесть детей, самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелыми останутся психологические травмы", – сообщил в Telegram начальник полиции области Андрей Небитов.

"Телеграф" публикует эксклюзивные фото последствий ракетных обстрелов террористов.

Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области

На месте работают спасатели

После удара в доме начался пожар

Пока известно о 5 погибших

Дом претерпел значительные разрушения

Взрывом повреждены еще четыре дома

Среди пострадавших – шестеро детей

Фото: Евгений Завгородний

Напомним, 23 ноября по Киеву захватчики выпустили более 30 ракет. Известно, что одна из ракет попала в объект инфраструктуры. Кроме того, российская ракета прилетела по Выдубичам, где в результате разрушено продуктовый магазин и магазин автотоваров.

В результате ракетной атаки в украинских городах ввели аварийные отключения света.