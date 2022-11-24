Укр

Попадание вражеской ракеты в жилой дом в Вышгороде – эксклюзивные фото последствий удара

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
Последствия ракетного удара по многоэтажке в Вышгороде Новость обновлена 24 ноября 2022, 12:41
Последствия ракетного удара по многоэтажке в Вышгороде. Фото Евгений Завгородний, Телеграф

Известно о пяти погибших, среди пострадавших — шесть детей.

В среду, 23 ноября, российские войска совершили очередной массированный обстрел украинских городов. Под удар оккупантов снова попал Киев и Киевская область. Вражеская ракета ударила по многоквартирному жилому дому в Вышгороде.

На месте вспыхнул пожар, пятиэтажка потерпела значительные разрушения. Взрывом были повреждены еще 4 дома. Спасатели и все необходимые службы работают на месте происшествия.

Пока известно о 5 погибших и 34 пострадавших, среди пострадавших — 6 детей.

"Среди пострадавших шесть детей, самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелыми останутся психологические травмы", – сообщил в Telegram начальник полиции области Андрей Небитов.

"Телеграф" публикует эксклюзивные фото последствий ракетных обстрелов террористов.

Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области 23.11.2022
Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области
Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области 23.11.2022
На месте работают спасатели
Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области 23.11.2022
После удара в доме начался пожар
Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области 23.11.2022
Пока известно о 5 погибших
Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области 23.11.2022
Дом претерпел значительные разрушения
Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области 23.11.2022
Взрывом повреждены еще четыре дома
Последствия ракетного удара по жилому дому в Вышгороде в Киевской области 23.11.2022
Среди пострадавших – шестеро детей

Фото: Евгений Завгородний

Напомним, 23 ноября по Киеву захватчики выпустили более 30 ракет. Известно, что одна из ракет попала в объект инфраструктуры. Кроме того, российская ракета прилетела по Выдубичам, где в результате разрушено продуктовый магазин и магазин автотоваров.

В результате ракетной атаки в украинских городах ввели аварийные отключения света.

Теги:
#Ракетная атака #Київ #Київська область