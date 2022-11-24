Почему россия потеряла преимущества на войне: эксперт назвал проблемы путина

Михаил Самусь спрогнозировал "Телеграфу", как именно планы кремля разрушают погода и ВСУ

Несмотря на массированные ракетные удары по Киеву и другим городам страны, россия не способна переломить ход в войне и сдержать боевую активность Вооруженных Сил Украины.

Такую оценку в комментарии "Телеграфу" сделал директор New Geopolitics Research Network, военный эксперт Михаил Самусь, анализируя, повлияет ли зимняя погода на интенсивность боевых действий и перетечет ли война в другую фазу, в частности, позиционную.

"Вообще-то на самом деле у россии сейчас нет инструментов, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Украинская армия полностью владеет инициативой. В принципе, никаких возможностей у россии сейчас нет как-то изменить ход боевых действий именно на поле боя. А мобилизованные создают больше проблем, чем преимуществ для российской армии", — говорит военный эксперт.

По его словам, в то же время в определенной степени не исчезает угроза вторжения путинской армии в Украину с севера (из беларуси), "но там на данный момент у россии нет наступательной группировки, которая сформирована и готова для проведения действий на украинском направлении".

"Конечно, для россии это было бы абсолютно логично создать там группировку для операции, чтобы оттянуть украинские силы с востока, чтобы затянуть украинские наступательные операции. Но на данный момент конкретных возможностей у россии с точки зрения формирования группировки нет. Очевидно, у них есть проблемы с комплектованием, с личным составом воинских частей. Есть проблемы с комплектованием военной техникой, вооружением. Поэтому они не могут создать наступательную группировку на территории беларуси для проведения достаточной эффективной операции", — аргументирует Самусь.

Комментируя информацию, что кремль может готовить теракты на территории россии (в Белгороде) и в РБ на атомной станции, эксперт отметил следующее: "Такие угрозы, конечно, существуют, поскольку россия часто использую в своем арсенале такие провокации. Это было нормально для КГБ, нормально для ФСБ, нормальное для современного российского руководства. Но эффект от этого будет абсолютно минимален, ведь во-первых: что российское, что белорусское население очень аморфно, оно лишено какого-либо чувства ответственности за ситуацию".

"То есть, если там даже будут проводить какие-то боевые действия, население будет просто нейтрально наблюдать за этими событиями. И в РБ, и в РФ население очень подавлено диктаторскими режимами. Поэтому единственная задача этого (провокаций ФСБ, — Авт.) может быть таковой, чтобы и российское, и белорусское население не начинало понимать происходящее на самом деле, не начинало формировать какие-то протестные настроения против, собственно, лукашенко и путина. В этом смысле такие действия могут иметь какой-то эффект. Но на самом деле для Украины они не будут иметь никакого значения", — анализирует Михаил Самусь.

Как сообщалось, после того, как российская армия потерпела ряд неудач на поле боя в Украине, а также малорезультативную мобилизацию в россии, в кремле, видимо, задумались об ускорении втягивания белорусской армии в войну на своей стороне. Об этом, в частности, предупреждало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также "Телеграф" писал, что вместе с тем в Соединенных Штатах не исключают, что кремль может прибегнуть к применению оружия массового поражения в Украине, но им станет не ядерное, которым россия пытается запугивать в течение длительного времени.