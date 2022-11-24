Серый Орел для Украины: американские сенаторы требуют передать ВСУ беспилотники Gray Eagle – чем они важны

Сенаторы требуют дать ВСУ оружие стратегического значения

Ряд американских сенаторов написали письмо в администрацию президента США Джозефа Байдена, в котором призвали дать Украине новейший американский беспилотник Gray Eagle MQ-1C.

Как сообщает Wall Street Journal, сразу 16 сенаторов подписали это письмо, объясняя необходимость поставки тем, что это "может изменить стратегический ход войны в пользу Украины".

"Серый орел" для ВСУ – чем он так важен ВСУ

БПЛА Gray Eagle MQ-1C "Серый орел" является продолжением самого известного американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-1 Predator "Хищник" и состоит на вооружении США с 2009 года. Правда, при этом первый беспилотник пошел в войска в 2013 году, так что данный дрон является новейшим в армии США.

"Серый орел" представляет из себя ударно-разведывательный беспилотник средней дальности, способный держаться в воздухе до 30 часов на высоте до 8850 метров со скоростью 250-300 км и максимальным весом порядка 1600 кг.

Как и у "Хищника", задача Gray Eagle висеть в воздухе круглые сутки и вести разведку вражеских позиций, а при необходимости наносить по ним удары, для чего БПЛА вооружен 4 высокоточными бомбами GBU-44/B Viper Strike с лазерным наведением весом в 20 кг каждая. Также дрон может нести до 12 ракет различного типа, в том числе 4 противотанковые типа "Хеллфайр" (Адский огонь).

Известно, что после поступления в войска Gray Eagle MQ-1C использовался в Ираке и Африке, где его использовали против различных исламских террористических группировок, при этом были потеряны несколько БПЛА в результате технических неисправностей. То есть ни один из них не был сбит врагом.

Стоимость одного Gray Eagle MQ-1C составляет порядка 8 миллионов долларов, комплект же из 4 БПЛА вместе с наземной станцией управления и прочим оборудованием стоит 90 млн дол.

Ранее США не раз отказывало в поставках Украине Gray Eagle MQ-1C, поскольку опасались их попадания в руки россиян.