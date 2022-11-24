Ситуация на фронте может измениться? Почему Кремль заинтересован в "заморозке" войны

Эксперт пояснил, почему все чаще начала подниматься тема переговоров между рф и Украиной

В последнее время в мировых СМИ вновь стала актуальной тема мирных переговоров между Украиной и россией. Также выросло количество сторонников идеи того, что на Западе уже кончаются военные ресурсы, которые страны готовы поставить ВСУ. В этом всем отчетливо виден след Кремля, который надеется на "заморозку" военных действий если не на пару месяцев, то хоть недель.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Алексей Мельник, передает "Телеграф". Будучи координатором международных проектов в "Центре Разумкова", он отмечает резкий рост пророссийских позиций среди публикаций в иностранных СМИ. Также он обращает внимание насчет того, что у западных партнеров начали расходиться мнения по поводу того, чем должна закончиться война в Украине.

По словам эксперта, это все — следствие российской пропаганды, а россия искренне заинтересована хотя бы частично приостановить активные боевые действия на украинской территории. Именно зимний период может создать нужные агрессору условия.

"Это ["заморозка" на фронте] критически необходимо для перегруппировки сил, скопления ресурсов — как человеческих, так и материальных, — объясняет позицию россиян Мельник. — Очевидно, что Кремль заинтересован в передышке на несколько недель, а еще лучше несколько месяцев. Это создаст чудесные условия для следующего этапа эскалации в Украине, в том числе за счет мобилизации, которая фактически не прекращалась в россии".

Военный эксперт поясняет, что рф частично решила проблему с недостачей снарядов и ракет. Здесь свою роль играют и поставки из Ирана и Северной Кореи, а также частичное восстановление собственного российского производства. Однако для улучшения ситуации Москве нужно время.

В любом случае на дальнейшее развитие событий на поле боя, говорит Мельник, будут влиять усилия и успехи украинской армии. ВСУ стоит еще раз продемонстрировать чудеса контрнаступления, как было на Харьковщине и Херсонщине — чтобы вновь показать всему миру, на что способны украинцы, защищая свою территорию.

К слову, о якобы "заканчивающихся ресурсах" партнеров беспокоиться не стоит, поясняет специалист. Паниковать Украине не стоит — лучше активизировать усилия для улучшения своего производства и совместного со странами Запада.

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