Россияне массово погибают в "мясорубке": в Британии дали совет ВСУ

Военные россии деморализованы и имеют большие проблемы с экипировкой и обучением, — Бен Воллес.

Большинство опытных военных россии уже мертвы. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Украина должна нарастить темпы наступления на оккупантов зимой.

Уоллес советует ВСУ воспользоваться низким уровнем подготовки врага, а также своим преимуществом в обучении и качестве личного состава. По его мнению, на фоне этого нужно нарастить темпы наступления зимой. россиян министр назвал деморализованными и плохо обученными. Также, по словам британского министра, военные рф имеют большую проблему с экипировкой.

"Недавно россияне развернули часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для уходящего в поля человека", — отметил Уоллес.

По его словам, россияне имеют масштабы, но они не так уж велики.

"Ну, большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим — мертвые", — считает британский министр.

Уоллес также отметил, что только нация, не заботящаяся о собственном народе, может отправить 100 тысяч человек в "мясорубку" — на смерть, ранение или дезертирование.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Великобритании первые с начала войны вертолеты Sea King. Об этом Бен Уоллес заявлял в Осло, во время встречи с союзниками и обсуждения постоянной военной поддержки Киеву. Вместе с вертолетами Украина получит 10 000 артиллерийских снарядов.