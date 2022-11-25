Зеленский готов рассмотреть невоенные варианты возвращения Крыма – но есть нюанс

Вопрос возвращения Крыма является топтемой для обсуждения среди западных союзников Киева

Украина планирует вернуть аннексированный россией Крым и все другие территории, которые с 2014 года удалось захватить агрессору. Дипломатия по этому вопросу не срабатывает, но Киев готов рассмотреть и невоенные варианты деоккупации полуострова.

Об этом во время своего очередного интервью для британского издания Financial Times рассказал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина в любом случае должна вернуть свои земли, ведь в противном случае этот конфликт будет просто заморожен, а такая позиция Киев точно не устраивает.

"Мы должны вернуть все земли, потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть свои земли, то война просто заморожена. Это вопрос времени, когда она возобновится", — пояснил украинский лидер.

Западная газета пишет, что некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что попытки Украины деоккупировать крымский полуостров, аннексированный россией в 2014 году, могут привести к эскалации со стороны москвы, вплоть до применения оружия массового поражения. Гарант признал, комментируя этот вопрос, что судьба Крыма действительно провоцирует ряд опасений со стороны международного сообщества.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение (не предусматривает — ред. редакцией) деоккупации и (Крым — ред.) будет в составе российской федерации, то никто не должен тратить на это в свое время. Это пустая трата времени", — подчеркнул украинский гарант.

В конце своего интервью Зеленский в очередной раз призвал союзников предоставить Украине большее количество ПВО, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, а также дизельное топливо и газ, для генераторов и компенсации недостатка электричества.

В свою очередь российская сторона уже успела отреагировать на заявление украинского лидера. В частности, представитель президента рф дмитрий песков заявил, что трактовка слов Зеленского относительно Крыма, как готовности Украины к миру неверна, мол, эти слова лишь в очередной раз подтверждают нежелание Киева решать проблему невоенными способами.

"Зеленский говорит об отчуждении российской территории, об этом не может быть и речи. Зеленский говорил, что "если кто готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем", он будет "только за", но никому "не стоит тратить свое время", если решение предусматривает, что Крым "входит в состав россии", — сказал кремлевский пресс-секретарь.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с громкой речью на фоне массированных блєкаутов в Украине, отметив, что украинцы смогут пережить нехватку света, воды и тепла, однако жить без свободы они точно не будут.