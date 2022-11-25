В Украине люди начали погибать из-за генераторов: среди пострадавших 4-летний ребенок

Среди пострадавших и малолетний ребенок

В Украине, где мирные города на длительное время остаются без электричества из-за массированных российских обстрелов, начали усиленно прибегать к применению генераторов. Однако из-за неправильного использования устройства и отравления угарным газом в дальнейшем, в нескольких населенных пунктах страны пострадали люди. Есть, к сожалению, и летальные случаи.

Об этом в пятницу, 25 ноября, в своем телеграмм-канале сообщил руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небутов. По его словам, в селе Бобрица Киевской области семья прибегла к применению генератора для освещения. Размещен он был прямо в доме, в результате чего владелец жилья погиб, а его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, подобная трагедия произошла накануне и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Первой заболела 72-летняя пенсионерка, а после стало плохо и ее 4-летней внучке. Позже плохо себя чувствовали стали старшая, 12-летняя девочка, а также их 48-летний отец.

"В очередной раз предостерегаю: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность работы газовых приборов и вентиляции! Заботьтесь о своем здоровье и жизни!", – призвал главный полицейский области.

Ранее "Телеграф" сообщал, хватит ли Украине топлива на генераторы на холодный период 2022-2023 годов.

Также напомним, как власти города Льва пообещали его жителям вернуть до 30% стоимости приобретенного ими генератора.