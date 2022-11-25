Зима только начинается: Ким рассказал, как украинцам подготовиться к новым ударам рф
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В большей части Николаевской области возобновлено энергоснабжение
Украинская энергосистема начала оправляться после массированного российского ракетного обстрела 23 ноября.
Так, например, по словам руководителя Николаевской ОВА Виталий Ким, по состоянию на 12:00 25 ноября практически по всей области уже возобновлено электроснабжение.
"Спасибо нашим электрикам, облэнерго, Укрэнерго поработали очень хорошо по всей территории Украины", — подчеркнул Ким.
Также глава ОВА рассказал, могут ли россияне в настоящий момент продолжать такие массивные атаки и дал несколько советов украинцам.
"У врага будет возможность еще раз атаковать нас. Не знаю будут-ли делать это или нет, наверное будут. Но, для нас это опыт и мы должны использовать наши ошибки для того, чтобы их не было", — рассказал Виталий Ким.
Для того, чтобы быть как можно более подготовленным к будущим возможным атакам чиновник посоветовал сделать нашим гражданам следующее:
- пополнить запасы воды;
- купить батарейки;
- приобрести газовые горелки;
- в случае отключения связи заранее договориться со знакомыми и родственниками о месте встречи.
"Нас не одолеть, но мы должны быть готовы к таким испытаниям и в дальнейшем. Зима только начинается.", — резюмировал Ким.
Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО заявили, что зима в Украине ужасающе холодной и пообещали помощь.
Также мы сообщали о том, когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии. После прохождения данного этапа страна вновь вернется к плановым отключениям.