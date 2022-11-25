Зима только начинается: Ким рассказал, как украинцам подготовиться к новым ударам рф

В большей части Николаевской области возобновлено энергоснабжение

Украинская энергосистема начала оправляться после массированного российского ракетного обстрела 23 ноября.

Так, например, по словам руководителя Николаевской ОВА Виталий Ким, по состоянию на 12:00 25 ноября практически по всей области уже возобновлено электроснабжение.

"Спасибо нашим электрикам, облэнерго, Укрэнерго поработали очень хорошо по всей территории Украины", — подчеркнул Ким.

Также глава ОВА рассказал, могут ли россияне в настоящий момент продолжать такие массивные атаки и дал несколько советов украинцам.

"У врага будет возможность еще раз атаковать нас. Не знаю будут-ли делать это или нет, наверное будут. Но, для нас это опыт и мы должны использовать наши ошибки для того, чтобы их не было", — рассказал Виталий Ким.

Для того, чтобы быть как можно более подготовленным к будущим возможным атакам чиновник посоветовал сделать нашим гражданам следующее:

пополнить запасы воды;

купить батарейки;

приобрести газовые горелки;

в случае отключения связи заранее договориться со знакомыми и родственниками о месте встречи.

"Нас не одолеть, но мы должны быть готовы к таким испытаниям и в дальнейшем. Зима только начинается.", — резюмировал Ким.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО заявили, что зима в Украине ужасающе холодной и пообещали помощь.

Также мы сообщали о том, когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии. После прохождения данного этапа страна вновь вернется к плановым отключениям.