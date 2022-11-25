Подоляк четко ответил, будут ли эвакуировать киевлян в случае блэкаута

Украине уже смогли приспособиться к тяжелой ситуации и готовы к сложной зиме, считает советник руководителя ОП

В случае чрезвычайной ситуации, связанной с массированными обстрелами со стороны россии, жителей Киева переселять не будут, ведь просто некуда.

Соответствующую информацию в своем очередном интервью для издания "24 канал" сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что в Украине сейчас нет безопасных территорий, не находящихся под обстрелами роси.

"Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос — куда же переселять часть Киева, где у нас территория, которая находится не под ракетными атаками или не потеряла свет? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже даже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимы, они все понимают и помогают друг другу?", — пояснил представитель ОП.

По словам Подоляка, относиться к крайне тяжелой ситуации, что возникла, нужно предметно и реагировать в зависимости от дальнейшего ее развития и обстоятельств, что могут произойти, мол, наше государство не является инфантильной страной, которая не знает, что нужно делать.

"А куда ехать? Еще раз спрашиваю, куда? В Польшу всем ехать? А кто тогда в этой стране будет символизировать несгибаемость?", — подытожил политик.

Ранее Телеграф сообщал, как накануне киевский городской голова Виталий Кличко прокомментировал вопрос вероятной эвакуации жителей столицы, если российские обстрелы усилятся, а проблема электричеством станет более ощутимой. По словам главы города, эвакуировать киевлян не планируют.