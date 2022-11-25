"Глухие" российские матери, блэкаут и стрессы украинцев: главное из интервью Зеленской

Семь главных тезисов первой леди Украины Елены Зеленской

Супруга президента Украины Елена Зеленская дала большое интервью программе BBC "100 женщин", где рассказала, как украинцы реагируют на отключения света и тепла, о своих отношениях с Зеленским, о призывах к помощи Украине оружием и о многих других важных моментах.

"Телеграф" собрал ТОП главных цитат.

О блэкауте в Украине:

- Знаете, у нас было столько испытаний за эти месяцы, столько страшных испытаний, столько жертв мы видели, столько разрушений, что, честно говоря, блэкаут – это не самое страшное, что может с нами произойти.

Могу поделиться своими впечатлениями. Недавно буквально на прошлой неделе закончилось социальное исследование, украинцев спросили, сколько они еще готовы терпеть в таких условиях, без света, без тепла.

Украинцы, в большинстве своем, более 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных.

О выступлении в Конгрессе США по поводу поставок оружия Украине:

- Во-первых, я знала что я пересеку линию. И также с этим было связано мое беспокойство. Но я не сказала бы, что я зашла в политическую плоскость. Это была не политика. Это было действительно то, что я должна была сказать, я просила об оружии не для нападения, я просила об оружии ради спасения, чтобы действительно не убивали наших детей в их домах. И это то, что я хочу для себя. Я просила это оружие для себя.

Я ежедневно боюсь, что следующая ракетная атака будет роковой. И я так же не застрахована, как и все остальные украинцы от этого. И мои дети, и мои родители и родители моего мужа, и все мои друзья и близкие. Я просила это оружие именно для этого. Потому я бы не сказала, что я зашла в политическую плоскость. К сожалению, подобные решения принимаются на политическом уровне. Поэтому я говорила с людьми, которые принимают эти решения, у которых есть эта власть. Но я говорила с ними на личностном уровне, как я уже говорила, – как мама, как дочь, как жена.

Об оккупированных территориях:

- Это волнует всех украинцев. Мы считаем, что мы не можем предать тех, кто сейчас находится на оккупированных территориях. Мы не можем их бросить. Люди там ожидают освобождения. Это значит, что мы предадим тех, кто уже погиб в этой войне. Это будет означать, что они погибли ни за что. Это безнравственно. Потому все так к этому относятся. Это не политическая позиция президента или правительства. Это позиция украинцев, которую выражает президент.

Об обращении к российским матерям:

- Они нас никогда не услышат, потому что они заперты в своем информационном пространстве, и они заперты там не просто так. Это нужно их руководству, чтобы люди не выходили из этого информационного вакуума. Тогда это будет такая толпа, которой можно управлять. И, к сожалению, все в этой стране такие, и матери тоже. К сожалению, мамы солдат, которые у нас воюют, тоже такие.

Об отношениях с Зеленским:

- Мне почему-то кажется, что отношения не изменились. Потому что быть женой – это всегда быть женой. Нам повезло, что мы с ним не просто супруги. Я могу сказать смело, что мы самые лучшие друзья. И потому получать и оказывать поддержку в такой ситуации – легко, это естественно. Это не требует от тебя усилий. К счастью, у нас сложилось так.

Мне кажется, что никто не хотел бы переживать эти времена в нашей ситуации. Но у нас есть то, что есть, как говорят в Украине. Я надеюсь, что нас это только закалит. Потому что мы действительно видимся очень редко, но тем более у нас есть, о чем друг другу рассказать, когда встречаемся.

О публичных выступлениях:

- Я могу сказать, что я этого не выбирала, как я и не выбирала быть первой леди с самого начала. Но не всегда нам представляются роли, которые мы выбираем. К сожалению, так просто происходит. Когда я выступаю на публике, я всегда говорю от чистого сердца и потому мне легко. Я не манипулирую. Я не играю роли. Я говорю только те вещи, в которые я верю. Потому в этом смысле мне легко. И, видимо, это спокойствие приходит со временем. Ведь первые мои публичные выступления – это был сплошной стресс и нервотрепка. Я готовилась, мне нужно было два дня, чтобы выучить наизусть текст. Сейчас все проходит уже гораздо легче.

Я не могу даже сейчас сказать, что я получаю удовольствие от публичных выступлений. Ни в коем случае нет.

Об эмоциональном стрессе и истощении украинцев во время войны:

- Мы уже наблюдаем сложные последствия всего, что мы переживаем. И для этого я инициировала создание национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки. Потому что опять же социальные опросы говорят, что 75% украинцев испытывают эмоциональный стресс и истощение. И это может стать началом развития разных проблем с ментальным здоровьем.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время интервью чешскому телевидению дал ответы на мы распространенные вопросы, интересующие все мировое сообщество.