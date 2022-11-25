Возраст не помеха: оружие ВСУ с 80-летней историей сбило ракету оккупантов

В умелых руках даже оружие с историей в десятки лет бьет анологовнет оккупантов

В умелых руках украинских военнослужащих даже 80-летнее оружие уверенно поражает куда более современные образцы военной техники оккупантов.

Так, как сообщает Телеграмм-канал "СтратКом ЗСУ", в Одесской области расчет крупнокалиберного пулемета ДШКМ из сил территориальной обороны сумел сбить зенитную ракету С-300 которыми оккупанты давно обстреливают украинские города.

"Стрельцы-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122 бригада терробороны ВСУ заметили в небе вражескую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета ДШКМ. Огонь был точным: подбитая ракета упала. Там и нашли корпус ракеты, прошитый пулями", — сообщает канал.

Как пишет советник главы МВД Антон Геращенко, фамилии героев, сбивших вражескую ракету – Ряснюк и Загородний.

Расчет пулемета

ДКШМ – 84 года в строю

Надо сказать, что пулемет ДШКМ – это модернизированный вариант советского пулемета калибром 12,7 мм ДШК, производство которого началось еще в 1938 году. Благодаря мощному оружию пулемет до сих пор находится в строю, несмотря на более чем почтенный возраст, и способен поражать живую силу врага, легкую бронетехнику и полевые укрепления, а также работать по воздушным целям.

В качестве зенитного оружия ДШК не раз зарекомендовал себя в войнах в Африке, в частности в Западной Сахаре, где смог сбить реактивный истребитель F-5, а также в Афганистане, где его жертвой становился реактивный же истребитель-бомбардировщик Су-17. Так что данное оружие не первый раз поражает скоростные цели, к которым относится и С-300.

В то же время точных данных о сбитии с его помощью ракет нет, так что расчет ТрО может войти в мировую историю как первый, сбивший из ДШКМ ракету противника.

Тем временем западные партнеры продолжают передавать ВСУ новые образцы военной техники.