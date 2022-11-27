Будем бить точнее – ВСУ взял редкий и важный трофей

Трофей поможет лучшему использованию советской артиллерии в рядах ВСУ

Ряды ВСУ продолжают пополняться трофейной российской техникой, в этот раз в руки украинских воинов попала редкая машина командира батареи 1В14.

Как сообщает Телеграмм-канал "СтратКом ЗСУ", это случилось в Херсонской области во время недавнего наступления ВСУ и освобождения Херсона.

Хотя 1В14 является далеко не новым образцом вооружения – ее производство началось еще в 1972 году, — она является важной частью системы артиллерийского вооружения, имеющегося на вооружении ВСУ и постоянно пополняемого трофеями.

1В14 представляет из себя легкобронированный тягач МТЛБ, оснащенный массой аппаратуры связи разведки на местности. Так, несколько различных приборов наблюдения позволяют осматривать местность, что теперь легко можно заменить различными БПЛА, дальномеры позволяют определить расстояние до цели, а наличие нескольких радиостанций позволяет управлять огнем и корректировать его для большей точности сразу для нескольких артиллерийских орудий.

Минусом является по сути отсутствие брони, так что работа 6 членов экипажа 1В14 является достаточно небезопасной, тем более что сама машина также не вооружена ничем кроме пулемета и личного оружия экипажа.

Хотя на современном поле боя 1В14 является явно устаревшей, но она по-прежнему может справляться со своими функциями мобильного пункта управления артиллерией, тем более что советских образцов артиллерийских орудий у ВСУ хватает. Использование же его в комплексе с разведывательными БПЛА сделает ее еще более эффективной.

Кстати, в США разгорелся нешуточный скандал из-за нежелания Пентагона передавать Украине новейшие американские дроны Gray Eagle MQ-1C.