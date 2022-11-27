Земля стала чище: в "лнр" погиб известный в россии нацбол-фашист

Погибший колунов начал войну против Украины еще в 2014 году

В пабликах российских нелюдей стоит скулеж: в не считающейся с потерями рф погиб московский нацбол ("национал-большевик – другими словами, фашист) алексей колунов.

Отмечается, что смерть нацбола произошла в субботу, 26 ноября, в десятом часу вечера, в никем не признанной в цивилизованном мире "народной республике" при ее артобстреле ВСУ.

Судя по плачу в соцсетях, главной "заслугой" данного субъекта стал добровольный уход на войну против нашей страны – вероятно, ему очень хотелось убивать украинцев, но сработал "эффект бумеранга", и одним врагом Украины стало меньше.

Впрочем, помимо поддержки русских фашистов у "добровольца" были и другие "добрые деяния": в 2004 году он в знак протеста против бездарной игры сборной россии на Евро-2004 облил апельсиновым соком президента РФС Колоскова и главного тренера Ярцева.

К сожалению, этот благородный поступок был перечеркнут участием колунова в 2014-м в создании "интербригад" – в них были, конечно, не "интердевочки" из известного советского фильма, а жесткие и свирепые убийцы, уничтожавшие украинцев на Донбассе.

Радоваться смерти людей, вне всякого сомнения – нехорошо и бесчеловечно. Но вспомнив хотя бы вчерашний удар путинский убийц по Днепру, понимаешь, что нельзя не согласиться со словами бывшего посла Украины в Казахстане о том, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям". Не мы начали эту войну, и не мы вторглись на чужую территорию, неся смерть и разрушения. Поэтому никаких сожалений о смерти нацбола-фашиста нет.