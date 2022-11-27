Почему путин начал торги с Украиной за Крым: эксперт перечислила главные причины

Лариса Волошина рассказала "Телеграфу" о страхе Запада, слабости россии и основной цели Киева

Дискуссии, которые в последнее время раздаются в западном публичном пространстве касаемо решения крымского вопроса, являются своего рода попыткой отдельных политиков на Западе решить проблему деоккупации Крыма вопреки нормам международного права, что выгодно только кремлю.

Такое мнение "Телеграфу" высказала эксперт-международник Лариса Волошина, комментируя интервью Владимира Зеленского изданию Financial Times относительно освобождения Крыма и переговоров с россией.

Напомним, президент Украины заявил, что хотя дипломатия по этому вопросу не срабатывает, Киев готов рассмотреть и невоенные варианты деоккупации Крымского полуострова. "Если решение (не предусматривает — ред.) деоккупации и (Крым — ред.) будет в составе российской федерации, то никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", — сказал украинский гарант аудитории Британии.

"Можем наблюдать, что Запад оказался в определенных тисках между международным правом (необходимостью его придерживаться, защищать и возвращать мир к его практикам) и той путинской реальностью, которую они боятся. Именно поэтому, когда мы слышим от западных политиков, что целью войны является восстановление всей территориальной целостности Украины, одновременно мы видим утечки в западной прессе, мол, вопрос Крыма — вопрос переговоров. Называлась цифра 15 лет. А недавно эти утечки делал сам кремль, что якобы есть предложение от США о 7 годах переговоров относительно Крыма. Тут возникает интересный вопрос: почему подобных переговоров нет в отношении оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые россия также включила в свой состав и тоже считает территорией рф?! Но тем не менее мы видим, что Запад пытается каким-то образом решить для себя эту загадку и решить ее не в сторону международного права", — отметила Волошина.

По ее словам, в то же время в вопросе Крыма позиция Украины вполне практична — когда она говорит, что есть переговорные требования, которые украинская сторона выдвигает для их начала (освобождение всех украинской территории, наказание военных преступников, разговоры о репарациях и возмещении ущерба, который были нанесены как украинскому государству, так и гражданам Украины), то Киев исходит еще и соображений безопасности.

"Украина действует не только по вопросам справедливости, но и безопасности. Потому что совершенно очевидно, что кремль сегодня заинтересован не в переговорах, а в перемирии под видом переговоров для накопления дальнейшей своей военной мощи и нового наступления на Украину. Для Украины важно предотвратить этот сценарий, а предотвращение этого сценария — освобождение украинских территорий, ведь совершенно очевидно, что россия как государство, если оно сохранится в том виде, в котором оно сейчас есть, будет представлять угрозу для Украины постоянно. А для Украины эта угроза будет гораздо меньшей после того, как она восстановит территориальную целостность. Потому что тогда Украина может настаивать на вступлении в НАТО как гарантии безопасности. Таким образом, украинская сторона действует по вопросам безопасности и пытается не дать путину провести его сценарий", — говорит эксперт.

Она напомнила, что с тех пор как в российских СМИ начали активно продвигать тему переговоров с Украиной, многие эксперты откровенно сами признавались, что этим россия хочет затянуть время.

"Например, недавно прилепин — всем известный коллаборант и украинофоб — высказался в программе скабеевой достаточно четко. Он сказал: "Нам нечем воевать, у нас есть проблема, нам немедленно нужно перемирие, нам нужен Хасавьюрт"… Он так и говорит, что "мы накопим силы, придем и добьем" Украину", — аргументирует международник.

Отметим, итогом соглашений в Хасавюрте стало прекращение военных действий и вывод федеральных войск россии из оккупированной Чечни, провозгласившей независимость. При этом вопрос о статусе территории Чечни был отложен до 31 декабря 2001 года. Подписанием Хасавюртовских соглашений завершилась Первая чеченская война. Но уже в 1999 году началась Вторая чеченская война, продолжавшаяся десять лет уже при путине. При этом был разрушен Грозный, а десятки, а то и сотни чеченских деревень были уничтожены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какими могут быть предполагаемые сроки деоккупации Крымского полуострова.