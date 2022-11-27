Выжженные леса и грязь по колено: по сети разлетелись мощные фото, отображающие ситуацию под Бахмутом

Бои под Бахмутом идут уже не один месяц

Всю осень в окрестностях города Бахмут, что в Донецкой области, продолжаются масштабное противостояние между оккупационной армией и украинскими защитниками. После ряда поражений на Харьковском, Донецком и Херсонском направлениях россияне начали штурмовать город более ожесточенно, однако ВСУ стойко держат оборону несмотря на ужасные условия.

Так на днях по сети разлетелись несколько фотографий, наглядно демонстрирующих, как выглядят условия, в которых день за днем вынуждены воевать украинские защитники и защитницы.

На одном из них показано то, что когда-то было лесополосой под Бахмутом. После месяцев бесконечных боев от нее остались лишь скошенные шквальным огнем столбы деревьев.

На втором фото видна траншея с большой лужей грязи. Осень в этом году была очень богатой на обильные осадки, которые быстро превращают почву в вязкую кашу.

На третьем фото показаны как выглядят ноги одного из защитников после дня, проведенного в подобных условиях.

Напомним, ранее в сети показали фотографии села Яковлевка, которое находится неподалеку от Бахмута. Ранее в нем проживало чуть более 1000 человек, теперь же оно полностью разрушено.