Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону по трем направлениям: карты боев в Украине

Россияне обстреливают по линии фронта из артиллерии, танков, минометов, РСЗО

На восточной линии фронта враг продолжает атаковать, а на юге — готовится к обороне. На Криворожском и Херсонском направлениях продолжается позиционная оборона россиянами и постоянные обстрелы освобожденных территорий.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, россияне очень боятся украинского продвижения на этом направлении. Они могли развернуть мобилизированных на основных линиях обороны, а профессиональные войска развернуть на второй и третьей заградлинии. В случае наступления это может привести к быстрому продвижению украинских Сил.

Продолжаются бои на линии Сватово-Кременная — в окрестностях Купянска россияне ведут оборонительные операции, а наступательные западнее Кременной. Враг заявляет про украинское контрнаступление в сторону Сватово и Кременной. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Пока оккупанты трубят о продолжении украинского контрнаступления на линии Сватово-Кременная, украинский Генштаб отчитывается, что враг сам перешел в наступление — на Лиманском направлении. Из артиллерии обстреливают Макеевку и Невскре в Луганской области, Ямполевку и Торское в Донецкой. Обороняться пытаются на Купянском направлении. Город, как и ближайшие окрестности — по огнем вражеской артиллерии. Среди прочего, Табаевка, Куриловка, Берестовое.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевком направлении. Под ударом танков и различной артиллерии окрестности Спорного, Бахмута, Яковлевки, Андреевки, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и другие населенные пункты Донецкой области. В западной части Донеччины и восточной части Запорожской области враг больше времени уделяет обороне, но обстрелы не прекращает.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Под постоянным артиллерийским огнем населенные пункты на правом берегу Днепра, в том числе и Херсон. Враг считает, что украинские военные могут форсировать Днепр и вести наступление в восточной части Херсонщины. Враг готовится к эшелонированной обороне либо проведению операций отсрочки. Как добавляют аналитики "россияне явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку, и русские не отдают приоритет оборонительным позициям, чтобы остановить такую ​​переправу".

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг так боится наступления ВСУ в сторону Крыма, что усилил ракетные обстрелы ближайших крупных городов. Самые сложные направления на линии фронта сейчас — Бахмут и Соледар, где оккупанты отправляют на убой неисчислимые штурмовые группы, а снарядов у украинских защитников все меньше.