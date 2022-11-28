Спас сотни жизней и сам пострадал: украинский герой-медик учится жить заново (фото)

Мужчина перенес пять операций в трех городах, чтобы спасти мышцы предплечья и длину конечности

В ходе полномасштабной войны, которую развязала россия, украинские защитники совершают невероятные поступки, порою ценой собственной жизни и собственного здоровья. "Телеграф" расскажет историю храброго военного медика, который, выполняя боевую задачу, потерял руку.

В начале полномасштабного вторжения 27-летний Дмитрий помогал раненым в одной из больниц в Киевской области. После того как Киевщина была освобождена от захватчиков, он отправился ближе к линии фронта. Ему вместе с боевыми товарищами удалось спасти практически две сотни украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Львов Андрей Садовой.

В июле, во время выполнения боевой задачи, Дмитрию оторвало правую руку. Военному медику сделали пять операций в трех городах, пытаясь спасти мышцы предплечья и длину конечности. На данный момент мужчина находится во Львове. А сегодня, 28 ноября, он получил современный бионический протез в Национальном реабилитационном центре Незламні.

Украинский военный медик получил бионический протез. Фото - Андрей Садовой

"Его новая рука – это бионическая концовка украинского производителя Esper Bionics, которую установили при финансовой поддержке ИТ-компании Symphony Solutions", — пишет Садовой.

Украинский военный медик получил бионический протез. Фото - Андрей Садовой

Как сообщили на странице "Первое медицинское объединение Львова" в Facebook, с помощью протеза Дмитрий уже печатает смс в телефоне, берет чашку с кофе или достает наушники. Более того, как только временную конструкцию протеза заменят на постоянную – а это будет через неделю. Далее он снова планирует отправиться на передовую, бороться за жизнь наших защитников и защитниц. Парень уверен: бионическая концовка поможет вернуться к врачебной практике и спасти еще не одну сотню жизней.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал историю украинского военного, начальника патрульной полиции Мариуполя и защитника "Азовстали", который вернулся из плена, Михаила Вершинина.