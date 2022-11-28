Подоляк взбудоражил соцсети обещанием насчет Крыма (видео)

Сеть облетело видео с неожиданным заявлением Подоляка по поводу Крыма

Пока украинские эксперты строят предположения относительно возможности освобождения Крыма, в Офисе президента намекают, что это может произойти уже через полгода.

Так, Подоляк сделал неожиданное заявление о том, что через шесть месяцев он окажется на полуострове и выйдет оттуда в эфир украинского телеканала. Смелое заявление советник Офиса президента Михаил Подоляк озвучил во время воскресного эфира телемарафона. Однако сегодня оно начало активно распространяться по социальным сетям.

"Через месяцев шесть я специально поеду на набережную в Ялте, там у меня есть любимое место. Я оттуда включусь, гарантирую вам, и мы поговорим о том, каким будет Крым", — заявил Подоляк.

Советник ОП отметил, что разговор пойдет о "свободном Крыме". К тому времени, по его предположениям, из него уже уедут все русские.

"Оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить", — добавил Подоляк.

В комментариях под видео пользователи поблагодарили Подоляка за оптимистичный прогноз и отметили, что очень ждут наступления этого дня.

Напомним, ранее офицер военной разведки, преподаватель Портсмутского университета Френк Ледвидж рассказал о том, что деоккупация Крыма может принести несколько серьезных проблем.