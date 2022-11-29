Ракет у россии полно, но не для всех задач: эксперт рассказал, на что их точно не хватит

Эксперт рассказал, как россия получает комплектующие для новых ракет

В связи с масштабными российскими ракетными атаками в сети не перестает быть актуальным вопрос о том, сколько данного оружия осталось в арсенале рф. Однако директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что ракет у россии по-прежнему достаточно.

В интервью изданию РБК-Украина военный эксперт рассказал, что по его мнению реально сказать, сколько у россиян осталось ракет никто не может.

"Даже сами россияне. Потому что эти запасы советские, они формируются из запасов ракет, построенных в 1960-х годах, 1970-х, 1980-х, потом уже, я думаю, меньше выпускали", — отметил Самусь.

Самусь отметил, что именно в советский период в рф создавалось самое большое количество ракет, и до войны в Украине их было использовано не так много.

"Что-то использовали в Сирии, но поскольку там у россиян было господство в воздухе, то они просто применяли воздушные бомбардировки прямо на цель. Там не было мощной ПВО", — сказал эксперт.

В Украине же, подчеркивает Самусь, ситуация кардинально отличается от сирийской, поскольку рф не завоевала господство в воздухе и вместо обстрела самолетами россиянам приходится использовать стратегические крылатые ракеты.

"Сколько у них их есть? Я думаю, много, к сожалению. Но представьте себе, что ракета около 50 лет лежала на складе: ее нужно в любом случае запустить на тестирование, проверить ее компоненты", — передает издание слова Самуся.

Также Самусь ответил на популярный вопрос о том, "Где россия берет комплектующие". По его словам оккупанты могут их брать просто занимаясь так называемым "техническим каннибализмом". То есть разбирать свои огромные запасы ракет на запчасти для создания новых.

"Поэтому я думаю, что они уже применили несколько тысяч ракет против Украины, но надеяться на то, что основной запас закончился, я бы не стал", — Самусь.

Резюмируя вышесказанное Самусь заявил, что очевидно сейчас руководство рф идет ва-банк поскольку их запасы боеготовых ракет реально исчерпываються.

"А вдруг возникнет другая угроза, кроме Украины? Вдруг Китай начнет действия, которые будут угрожать национальной безопасности России? Хватит ли у них ракет для такой ситуации? Я уверен, что уже нет. То есть для того чтобы наносить удары по украинской критической инфраструктуре, в России достаточно ракет. Если говорить о проведении какой-то стратегической операции – то, очевидно, нет", — Самусь.

Напомним, ранее мы писали о том, что массированные обстрелы украинской энергосистемы дали интересный эффект, который является еще одним проколом для кремля.

Также мы сообщали о том, что после очередного российского ракетного удара в Украине наступил блэкаут.