Война - день 280: войска рф обстреливают города Украины и штурмуют Бахмут

Оперативно о главном 30 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 280 дней. Страна постепенно восстанавливает энергоснабжение, однако экстренные отключения электричества продолжаются. Тем временем на Донбассе продолжаются ожесточенные бои: оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции не считаясь с потерями.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Энергетики приближаются к стабилизации ситуации с энергоснабжением Киева и к "нормальным" графикам, заявил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Германия дополнительно поставит Украине самоходные зенитные установки "Гепард", сообщает ВВС.

Напомним, о том, что происходило 27 ноября можно узнать в трансляции: Война — день 277: оккупанты заваливают телами Бахмут и продолжают ракетный террор

Информация за 28 ноября доступна в сводке: Война — день 278: россияне штурмуют Бахмут, угроза нового ракетного удара по Украине

О происходившем 29 ноября читайте в материале: Война — день 279: тяжелые бои на Донбассе, угроза нового массированного удара