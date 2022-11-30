Обстрел Киева ракетой с муляжом ядерной боеголовки: в Пентагоне нашли объяснение действия россиян

Россияне решили "задавить" украинскую ПВО количеством

Российские оккупанты во время массовых обстрелов территории применили ракету с муляжами ядерной боеголовки для того, чтобы истощить возможности ПВО Украины.

Как сообщает Reuters, представители Министерства обороны США прокомментировали отчет британской разведки от 26 ноября, в котором идет речь о применении подобных муляжей.

В Пентагоне говорят, что согласны с выводами коллег из Соединенного королевства относительно того, что ядерные боеголовки были сняты с ракет и запущены по Украине, чтобы уменьшить влияние систем ПВО на конечный результат атаки.

При этом отмечается, что россияне меняют боеголовку на балласт, что позволяет сохранить кое-какие поражающие свойства за счет кинетической энергии и остатков топлива.

В США отмечают, что именно поэтому союзники сфокусировались на поставках систем ПВО для Украины.

Как сообщалось ранее, военный эксперт и руководитель Defense Express Сергей Згурец рассказал, что существует несколько вариантов относительно того, зачем россиянам понадобилось использовать ракеты-обманки. Среди них как обычное разгильдяйство, так и попытка проверить оборонные системы НАТО на предмет того, способны ли они отличать ракеты, которые потенциально могут нести оружие массового поражения, от обычных ракет.