В Раде хотят разрешить идти в армию заключенным – но далеко не всем

Те, кто получил справедливое наказание за совершение тяжкого преступления, так и останутся за решеткой

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была продлена до февраля следующего года. Однако высшее руководство ищет и другие способы пополнить ряды Сил обороны страны — к примеру, с помощью заключенных, которые выскажут желание проходить службу во время войны.

Соответствующий законопроект №8243, как сообщает "Телеграф", был зарегистрирован в Верховной Раде. После прохождения первых проверок его планируют передать на рассмотрение народных депутатов.

В документе сказано, что если отдельные категории заключенных украинцев изъявят желание пройти военную службу в рамках призыва, им может быть предоставлена такая возможность. Сейчас такую возможность имеют лишь подозреваемые или обвиняемые в уголовных делах. Авторы законопроекта считают, что некоторым гражданам, отбывающим наказание, тоже можно позволить подобное. Пока речь идет о тех, кто попал в поле зрения правоохранителей за нарушение законодательства насчет коррупции, нарушения ПДД или управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Такие осужденные могут рассчитывать на возможность быть мобилизованными, если их наказанием являются:

исправительные работы;

служебное ограничение (касается только военнослужащих);

ограничение свободы;

лишение свободы на срок не более пяти лет. В этом случае суд должен учитывать тяжесть уголовного правонарушения и принять решение, что заключенный может не отбывать дальнейшее заключение или же получить наказание в виде испытательного срока.

Если документ поддержат, то разрешение на прохождение службы заключенные должны будут получать через суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какой срок военной службы могут рассчитывать мобилизованные украинцы. Конкретный ответ дала адвокат Ольга Дурнопьянова.

Также мы писали о том, что ждет во время призыва тех граждан, которые ранее не имели никакого военного опыта.