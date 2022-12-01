Вернуть Крым за полгода – Жданов объяснил, в каком случае это точно возможно

Благодаря новому вооружению ВСУ смогут осуществить коренной перелом в войне с российским врагом

Уже через полгода Украина планирует вернуть Крым, который был нагло аннексирован российской федерацией еще в 2014 году. Это произойдет при условии, что Киев получит от польских союзников модернизированные целевые истребители МиГ-29.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, отметив, что благодаря новому вооружению Вооруженные украинские силы смогут осуществить мощный перелом в войне с россиянами.

"Конечно реально (вернуть Крым под контроль Украины за 6 месяцев — ред. редакцией)", — пояснил он.

По мнению Жданова, именно благодаря самолетам МиГ-29, украинская сторона может быть быстро усилена.

"…например, завтра Соединенные Штаты отдают Польше МиГ-29, которые у них забрали, они сейчас в Рамштайне стоят под охраной, и Польша передает нам эти МиГи. Они могут совершить коренной перелом в этой войне", — добавил эксперт.

Полковник также пояснил, что эти модернизированные самолеты способны легко проводить боевую работу даже при отработке воздушного пространства силами ПВО, находящимися на вооружении россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, экс-замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко прокомментировал вероятность возвращения Украиной крымского полуострова. В частности, по мнению эксперта, возвращение аннексированного Крыма возможно, если ВСУ перекроют россиянам возможности направлять поставки кафиров на юг Украины.