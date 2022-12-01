Укр

"Герои не умирают": жена погибшего украинского военного посвятила ему трогательный пост (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Илья Белый Новость обновлена 01 декабря 2022, 14:38
Илья Белый. Фото Facebook.com

Прощание с героем состоится 2 декабря

Полномасштабная война продолжает забирать жизни украинских защитников, которые смело сражались с оккупантами за каждый сантиметр родной земли. Сеть всколыхнуло трагическое известие о смерти военнослужащего Ильи Белого, который воевал в самой горячей точке Донбасса.

Храбрый украинский защитник воевал под Бахмутом. 28 ноября стало известно, что военный погиб в бою. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга погибшего Екатерина Белая.

Илья Белый, военный погиб, Бахмут
Илья Белый

"Я сейчас просто не верю, позже напишу, что хотела… Илья погиб 28.11 под Бухмутом, который я сейчас ненавижу всем сердцем. Говорят герои не умирают… почему так невыносимо. Ты навсегда с нами", — говорится в посте Белой.

Супруга погибшего прикрепила к посту видео с Ильей Белым

Прощание с героем состоится в Днепре, завтра, 2 декабря, с 12.00 — 15.00 по адресу пр. Дмитрия Яворницкого 17а — 19 ритуальная служба Angels.

В комментариях под постом Екатерины пользователи сети выразили свои соболезнования. Знакомые семьи погибшего в свою очередь вспомнили, каким при жизни был Илья Белый.

Илья Белый, погиб военный, Бахмут
Илья Белый, погиб военный, Бахмут
Илья Белый, погиб военный, Бахмут
Илья Белый, погиб военный, Бахмут
Илья Белый, погиб военный, Бахмут
Илья Белый, погиб военный, Бахмут

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в контрнаступлении ВСУ в Херсонской области погиб известный львовский пластун. Он вызвался добровольцем в ряды ВСУ в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

Теги:
#Война #Смерть #Военный #Герои #Бахмут #Илья Белый