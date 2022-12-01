"Герои не умирают": жена погибшего украинского военного посвятила ему трогательный пост (фото, видео)

Прощание с героем состоится 2 декабря

Полномасштабная война продолжает забирать жизни украинских защитников, которые смело сражались с оккупантами за каждый сантиметр родной земли. Сеть всколыхнуло трагическое известие о смерти военнослужащего Ильи Белого, который воевал в самой горячей точке Донбасса.

Храбрый украинский защитник воевал под Бахмутом. 28 ноября стало известно, что военный погиб в бою. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга погибшего Екатерина Белая.

Илья Белый

"Я сейчас просто не верю, позже напишу, что хотела… Илья погиб 28.11 под Бухмутом, который я сейчас ненавижу всем сердцем. Говорят герои не умирают… почему так невыносимо. Ты навсегда с нами", — говорится в посте Белой.

Супруга погибшего прикрепила к посту видео с Ильей Белым

Прощание с героем состоится в Днепре, завтра, 2 декабря, с 12.00 — 15.00 по адресу пр. Дмитрия Яворницкого 17а — 19 ритуальная служба Angels.

В комментариях под постом Екатерины пользователи сети выразили свои соболезнования. Знакомые семьи погибшего в свою очередь вспомнили, каким при жизни был Илья Белый.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в контрнаступлении ВСУ в Херсонской области погиб известный львовский пластун. Он вызвался добровольцем в ряды ВСУ в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину.