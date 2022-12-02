Украина может получить мощные системы ПВО от неожиданной стороны: что узнали СМИ

"Позаимствовать" NASAMS будет быстрее, чем изготовить с нуля

Украина получит системы противовоздушной обороны NASAMS напрямую от США, но еще раньше могут поступить несколько таких же систем от стран Ближнего Востока. Соответствующие переговоры уже ведут Штаты вместе с союзниками по НАТО.

Об этом рассказал гендиректор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, сообщает Politico.

Отмечается, что в некоторых странах Ближнего Востока развернуты системы NASAMS, — члены НАТО сейчас ведут с ними переговоры, чтобы в течение 3-6 месяцев перебросить эти системы в Украину. Такая передислокация будет быстрее, чем строительство новых NASAMS в США. Вместо позаимствованных же систем странам предлагается развернуть новые, — но позже, в течение 24 месяцев.

"Если на создание систем нужно 24 месяца, это не значит, что 24 месяца понадобится, чтобы доставить их в Украину", — подчеркнул гендиректор Raytheon Technologies.

Хейс не уточнил, про какие именно страны идет речь, однако в Politico утверждают, что на Ближнем Востоке системы NASAMS имеют Омар и Катар.

Заметим, что страны Запада долгое время удерживались от передачи Украине мощного оружия, однако после разрушительных обстрелов россии энергетической и критической инфраструктуры Украины их позиция резко изменилась.

На днях стало известно, что Raytheon Technologies получила контракт на сумму в $1,2 млрд на закупку систем NASAMS для Украины, но это может занять несколько лет.

Как сообщал "Телеграф", также Украине передают первые боевые вертолеты-амфибии Sea King.