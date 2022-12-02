ВСУ возобновят наступление в Луганской области: Гайдай сообщил, какие города освободят следующими

Погода стала способствовать более быстрому передвижению наших защитников

В ближайшее время Вооруженные украинские силы могут возобновить свое мощное контрнаступление на Луганском направлении. Скорее всего, следующими населёнными пунктами, которые отобьют у врага, станут Кременная и Рубежное.

Луганская область на карте. Населенные пункты Кременная и Рубежное отмечены красным

Такую информацию сообщил глава областной военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, благодаря морозной погоде украинские защитники смогут быстрее передвигаться, ведь по замерзшим дорогам боевая техника будет двигаться оперативнее.

Руководитель области пояснил, что россияне полностью осознают, что удержать Кременную им не по силам. Именно поэтому враг начал строительство второй линии обороны недалеко от Старобельска.

"Они понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными силами Украины. От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города — Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом. Город не может быть мощной крепостью, потому что кафиры после начала полномасштабного вторжения 50% разрушили", — пояснил он.

Ранее Телеграф сообщал, что союзники Украины планируют расширить программу подготовки украинских военных, которые, получив новые знания и опыт, с новыми силами продолжат выбивать врага со своих территорий.