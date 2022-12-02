Мобилизация в Украине: адвокат рассказал, кого должны призывать с 1 января в первую очередь

Адвокат Ростислав Кравец рассказал "Телеграфу" о важных моментах мобилизации

Мы вступили в последний месяц 2022 года. Декабрь уже принес ряд изменений, а год новый традиционно будет полон ими еще больше. "Телеграф" поинтересовался у Ростислава Кравца, адвоката, главы профсоюза Украинская независимая фундация юристов, главы АО "Кравец и партнеры", стоит ли ожидать каких-то перемен касательно мобилизации, а также – какие важные моменты в этом процессе следовало бы учесть в будущем.

"Что касается мобилизации и призыва – каких-то кардинальных изменений с нового года ожидать не стоит. Напомню, что в ноябре мобилизация и военное положение были продлены на три месяца – до 19 февраля 2023 года.

Автоматически продлены и ограничения на выезд мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), кроме тех категорий, которые имеют на это право. Соответственно, какие-либо перемены могут случиться либо с 19 февраля, либо – в зависимости от ситуации на фронте", – поясняет Ростислав Кравец.

Пока же, продолжает юрист, желательно уточнить и более конкретно придерживаться той очередности призыва, которую ранее озвучивали представители военно-политического руководства Украины.

"То есть, – поясняет он, – в первую очередь должны призываться лица, которые имеют боевой опыт, опыт соответствующей службы, кто проходил определенное обучение. На сегодняшний момент порой складывается впечатление, что кого схватили чуть ли не в "пожарном порядке", того и мобилизовали. Сейчас таких случаев меньше, но раньше комплектование частей и соединений происходило без должного их слаживания".

По мнению Ростислава Кравца, положительно бы сказалось на доверии общества к центрам комплектации (ЦК, бывшим военкоматам) неукоснительное соблюдение ими закона о мобилизации и мобилизационной подготовки в части отсрочки от мобилизации.

"К сожалению, – отмечает эксперт, – зачастую юристы центров комплектации довольно своевольно трактуют статью 23 указанного закона, которая предусматривает отсрочки от мобилизации. Именно с этим связано недоверие к ЦК. Вся история с мобилизацией зависит на 90% от работы военкомов, которые руководят этими центрами комплектации. Важно, чтобы они неукоснительно осуществляли предоставление соответствующих документов, предусмотренных нормами закона. Это и справки об отсрочке, и проставление соответствующих отметок о данной отсрочке, и разрешение на пересечение границы".

Такой подход, уверен Ростислав Кравец, положительно сказался бы и на доверии к ЦК, и на комплектации наших ВСУ.

"Если не сделать данных шагов, всё продолжится в ручном режиме. Из-за чего уже возникают вопросы с выплатами компенсаций лицам, которые принимали участие в боевых действиях, а также семьям погибших. На сегодняшний момент есть немало вопросов, связанных с учетом таких лиц, в том числе тех, кто побывал или всё еще находится в плену. Важно налаживание коммуникаций между ЦК и непосредственно военными частями", – уверен эксперт.

Что касается обязательного военного учета женщин определенных профессий, вопрос, напоминает юрист, был отложен на год – до октября 2023-го.

"И, думаю, через год его опять отложат или окончательно снимут", – отмечает Ростислав Кравец.