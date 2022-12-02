В Украине еще один центр присоединился к помощи пленным и членам их семей

О новой гражданской инициативе сообщила правозащитница Людмила Денисова

В Украине, несмотря на определенные частичные успехи по обмену пленных и поиску пропавших граждан, большое количество людей потеряли связь со своими близкими, которые проходят службу в армии, и не могут найти их месяцами. Для помощи родственникам пропавших украинцев (военных и не только) заработал новый общественный проект — "Центр помощи пленным и членам их семей", инициированный "Украинским центром защиты прав человека". Кроме усилий в поиске пропавших правозащитники оказывают гражданам консультации, юридическую помощь, способствуют сбору и оформлению документов для получения статуса пропавшего без вести лица, помогают преодолевать различные бюрократические коллизии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила экс-министр соцполитики, бывшая омбудсмен Людмила Денисова.

"Украинский центр защиты прав человека" мы создали еще в июне этого года. Мы занимаемся вопросами соблюдения прав граждан и защиты, пытаемся сделать, чтобы в Украине господствовало верховенство права. Получая много обращений, сделали вывод, что на сегодняшний день крайне нужна помощь всем гражданам, которые из-за войны ищут своих близких где угодно. Это может быть россия, куда депортировали более 3 миллионов украинцев. Это может быть ЕС, куда уехали наши граждане, которые потеряли телефоны или не могут связаться со своими родными и т.д. А главное, они ищут тех, кого точно знают, что отправили на войну, и что с ними нет связи и никто не может сообщить, где этот человек. Но в этой ситуации не знает человек, какой алгоритм действий для нее, чтобы он разыскал или кто-то начал искать", — отметила она.

Денисова напомнила, что одновременно в стране создано Национальное информационное бюро согласно Женевской конвенции, которое имеет реестр, "но этот реестр не предоставляет статуса пропавшего без вести или статуса лица, которое уже его лишено".

"Так как есть два закона, согласно которым нужно создать два реестра. Как только тебя туда внесли, тогда у тебя есть статус и государственная гарантия. Поэтому мы и вышли с такой инициативой к общественности, к сообществам, к международным организациям, чтобы они тоже поддержали такую нашу инициативу, чтобы создать такой "Центр помощи пленным и их семьям". У нас есть телефонная горячая линия — 0 800 33 07 09. Можно звонить в любое время. К нам также обращаются люди с оккупированных территорий. Они находят возможности нам позвонить по телефону или написать, не имея украинских сим-карт", — сообщила правозащитница.

Она также добавила, что Центр сотрудничает со всеми органами государственной власти, чтобы ускорить получение ответов по поводу пропавших граждан. "Человек может месяц писать и не получать ответов. У нас есть адвокаты, для которых ответы по закону поступают в течение 5 суток. Спасибо всем причастным органам госвласти, ведь куда бы мы не писали, никто не задерживал ответы — их дают очень быстро. Поэтому мы хотим оказать и юридическую, и адвокатскую поддержку нашим гражданам, облегчить им жизнь в этих непростых условиях, найти людей и сделать все возможное, чтобы их вернули на Родину", — подчеркнула Денисова.

Как уточнила бывший омбудсмен, Центр занимается судьбами не только украинцев, исчезнувших с 24 февраля после вторжения россии в Украину, "мы помним каждого — это и люди, которые были захвачены в плен (и признаны политзаключенными) и находятся в ОРДЛО, пропавшие без вести, а также тех 155 крымчан, которые находятся в тюрьмах рф из-за того, что их лишили личной свободы в оккупированном Крыму".

По ее словам, больше всего обращений поступает от граждан с Донетчины, Луганщины, Харьковской и Запорожской областей. Немало обращений из Львова, куда переехали вынужденно перемещенные лица. В планах правозащитников наладить взаимодействие с органами местного самоуправления для более оперативной реакции чиновников и всесторонней помощи гражданам.

Напомним, как сообщалось, после обмена пленными с россией, когда были освобождены 20 украинских защитников, состоялся очередной масштабный обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 108 женщин.

"Телеграф" также писал, что официально по состоянию на начало октября в российском плену находилось около 2,5 тысячи украинских защитников только из мариупольской "Азовстали".