Самая горячая точка на фронте: в сети показали кадры из разрушенного, но непокоренного Бахмута (видео)

Из 80 тысяч населения в населенном пункте осталось всего около 18 тысяч человек

Город Бахмут продолжает оставаться одной из самых горячих точек фронта на Донбассе. Бои за населенный пункт ведутся уже несколько месяцев. Враг все время пытается окружить город, взять его в кольцо или полукольцо, пытается штурмовать Бахмут, населенные пункты возле него. Но украинская оборона стоит мощно, врагу не удается осуществить свои планы.

За счет того, что Бахмут держал все время удар, украинским бойцам удалось активно действовать на других направлениях: сначала на Харьковщине, потом на Херсонщине. И сейчас также тут идет очень серьезная битва.

О том, как выглядит город (или то, что от него осталось), показали в сети. Как можно понять из видео, уцелевших зданий почти нет.

Кроме того, по словам местных жителей, в городе нет света, воды и тепла.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павлва Кириленко, в населенном пункте из 80 тысяч населения осталось всего около 18 тысяч человек.

Частично повреждены и полностью разрушены около 60% инфраструктуры города. Чиновник отмечает, что как гражданская инфраструктура, так и жилищный фонд постоянно страдают от вражеских обстрелов. Если какие-то дома еще не полностью разрушены, они уже обязательно частично повреждены от взрывов российских снарядов.

Павел Кириленко также добавляет, что из 16 школ, которые были отстроены в 2019 году, устояла пока под шквальным огнем только одна.

В то же время оккупанты не собираются отказаться от своих замыслов и продолжают атаковать город, а в последнее время начали применять новую тактику. Поэтому решающая битв за Бахмут – впереди.