Тайная помощь Украине, война за Тайвань и ночные взрывы: новости, которые вы могли проспать

Собрали для вас короткие итоги прошедшей ночи

Несмотря на войну в Украине, мир не стоит на месте. Пока россиян постепенно заманивают в серьезное окружение, в нашей и других странах происходят важные политические и социальные события. Не останавливается этот процесс даже ночью, о чем свидетельствует никогда не спящая лента новостей.

Специально для того, чтобы вы не пропустили ничего серьезного, "Телеграф" делится с вами подборкой последних событий. Традиционно они касаются как Украины, так и зарубежья.

Ночные обстрелы

Российские оккупанты не дают покоя украинским городам — ночью под огнем противника оказалась Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области. В Херсоне из-за удара россиян вновь пропал свет. Как сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, сразу же начались ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение.

Также взрывы были слышны в Запорожье, но, судя по всему, россияне атаковали пригород областного центра. Особой информации об атаке нет, но местные Telegram-каналы уже поделились снимками последствий "прилета".

Последствия прилета в Запорожье

Не обошлось и без артиллерийского обстрела Никопольского района на Днепропетровщине. Подобные атаки оккупантов являются регулярными.

Еще одна война?

Зам госсекретаря США Вэнди Шерман считает, что война между Тайванем и Китаем вполне возможна. По ее мнению, конфликт может вспыхнуть, если лидер КНР Си Цзиньпин таки рискнет проявить свой абсолютный контроль, который он сейчас имеет над страной. Чиновница пообещала, что Америка будет помогать Тайваню — как минимум, наличием средств самозащиты. США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.

У США – новая авиация

В Америке впервые за 34 года публично представили новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider. По словам руководителя Минобороны Ллойда Остина, этот самолет будет сложно вычислить даже самым современным системам противовоздушной обороны.

ВСУ лучшие!

Украинская армия зарекомендовала себя как одну из лучших во всем мире. Такого мнения придерживается верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Украина оказывает сопротивление, отбиваясь от российской агрессии, которая пытается жестоко загнать страну в мрак и холод", — отметил политик, опубликовав фотографию с украинскими военными.

рф не планирует вести переговоры с украинцами

В Кремле не демонстрируют никаких признаков готовности сесть за стол переговоров с представителями Украины. По мнению представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, недавние заявление пресс-секретаря путина дмитрия пескова о якобы готовности путина вести переговоры с Украиной не соответствуют действительности.

"Я бы с осторожностью относился ко всему, что выходит из Кремля, когда речь идет о подобных заявлениях, — отметил Кирби. — путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов сесть за стол переговоров и закончить эту войну".

Тайная поддержка Украины

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые страны оказывают ВСУ тайную военную помощь, не желая раскрывать публично свои действия. Чиновник подчеркнул: подобный процесс в целом не является чем-то полностью доступным для всех желающих, а просьбы партнеров о непубличности неуклонно соблюдаются.

"Придет наша победа, и если страны примут решение и скажут, что готовы публично говорить о своей помощи… Это право каждой страны, мы его уважаем. Главное, чтобы они нам помогали", — подчеркнул чиновник.

О дальнейших событиях дня вы можете узнавать в нашем текстовом онлайне: Война — день 283: оккупанты штурмуют Бахмут, но ждут наступления ВСУ