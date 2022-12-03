Украинские военные продвинулись в районе Кременной: актуальные карты боев в Украине

Погода меняется и характер боевых действий может измениться

Удары российских оккупантов по критической инфраструктуре вероятнее всего не прекратятся, пока россии будет хватать оружия для достижения ожидаемого эффекта. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что удары оккупантов по критически важной инфраструктуре вряд ли сломят волю Украины.

В отчете аналитиков отмечено, что украинским военным удалось совершить несколько локальных прорывов в районе Кременной — на юго-запад и северо-запад от города. Тем временем на Донеччине оккупанты продолжают незначительно, но продвигаться в районе Бахмута.

Наступление враг ведет и в районе Авдеевки. На юге тем временем украинские удары приводят к тому, что у россиян появляются трудности с правильными распределением и развертыванием сил в тылу.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские военные совершили несколько прорывов западнее Кременной — с южной и северной стороны. Сообщается, без подтвеждения Генштабом, что украинские военные могли достичь окраин Червонопоповке. Активизацию украинских сил подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив близость Сил обороны к Кременной. На этой линии фронта меняется погода, поскольку устанавливатся отрицательная температура и грязь на полях замерзает. Согласно данным Генштаба, отражены атаки россиян в районе Червонопоповки и Белогоровки. Россияне в свою очередь заявляют про нанесение поражения украинским военным возле населенного пункта.

На запад от Сватово продолжаются локальные бои. Украинские войска могли восстановить позиции в Новоселовском — геолокация подтверждает их нахождение в населенном пункте. Вероятно, бои еще идут, поскольку оккупанты заявляют про наличие украинских сил в поселке, а Генштаб отчитался про отражение атаки на Новоселовское и Стельмаховку.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области войска оккупанта продолжают минимально продвигаться в районе Бахмута к югу, юго-востоку и в районе Опытного. Боевые действия вокруг Клещевки продолжаются, несмотря на заявления рф о полном захвате населенного пункта. Оккупанты продолжают атаковать на этом направлении, не считаясь с потерями. В районе Авдеевки наступление также продолжается, в частности на юго-западном направлении. Запад Донецкой области и восток Запорожской частично продолжают удерживать оккупанты — идут бои.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Вражеским войскам может быть непросто разворачивать и распределять силы в тылу на юге. Российские военные пытаются подвести часть войск с Херсонщини к линии фронта в Запорожской области, ведь там возросла активность. Удары украинских войск затрудняют рассредоточение россиян. В тылу на юге россиянам также достается — севернее и юго-западнее Мелитополя были нанесены удары, которые уничтожили как технику, так и российских военных. Враг продолжает обстрел Херсона и других городов на правобережье Днепра, под ударом район Гуляйполя (Запорожская область), Днепропетровская и Николаевская области.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные уже несколько месяцев держат героическую оборону в Бахмуте. Враг бросает на город все силы, используя широкий спектр оружия. От Бахмута почти ничего не осталось. На юге у украинских военных есть определенная возможность отрезать часть российских оккупантов. До одного из сухопутных коридоров в Крым украинские снаряды уже долетают.