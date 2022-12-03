"Калибры" россиян в Черном море: стало известно, почему рф не может сейчас задействовать ракетоносители

В акватории насчитывается почти два десятка кораблей-носителей "Калибров"

Несмотря на то, что российская оккупационная армия вывела в акваторию корабли с мощными "Калибрами", Черное море все равно на стороне украинцев, ведь в последние дни там наращивается штормовая погода. Потому задействовать ракетоносители сейчас она не способна.

Как во время очередного эфира всеукраинского телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационной пресс-службы Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в настоящее время в акватории находятся 18 российских кораблей, среди которых четыре — это ракетоносители.

Она также добавила, что благодаря наращиванию штормовой погоды и усилению ветра, вести удары с Черного моря россиянам крайне тяжело, так что сложившаяся ситуация сейчас на стороне украинцев.

"Я часто повторяю, что море на нашей стороне и в этот раз тоже. Пока наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка. Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма", да и вообще в их понимании", — пояснила она.

Гуменюк пояснила, что на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре ракетоносителя и два из них подводные, все готовы к использованию. По словам чиновницы, украинцам не стоит терять осознание того, что враг может осуществить массированный ракетный удар именно из этих комплексов.

"Это 24 ракеты "Калибр", которые готовы к использованию. Надо понимать, осознавать и помнить, враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят производить именно из комплекса вооружения надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, но без паники, потому что это тоже оружие врага», – преодолевала она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на одном из российских военных аэродромов было зафиксировано около двух десятков дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Все находятся в боевой готовности, что может свидетельствовать о том, что россия может в ближайшее время нанести очередной массированный удар по мирным украинским городам.