У россии новая цель: у Зеленского рассказали, когда может быть следующий массированный удар

Тактика россиян сменилась еще более циничной

Через неделю после последнего массированного обстрела энергетических объектов Украины украинцы ожидают повторную атаку российских захватчиков в ближайшее время. Однако, вероятно, что это произойдет, когда придут еще большие морозы, и таким образом целью теперь станет не просто лишение людей электроэнергии, но и тепла.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Юлии Латыниной. По его словам, россия планирует "жестко заморозить украинцев" и выжидает соответствующих погодных условий, поскольку "основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".

"Мне кажется, что сейчас тактика россии немного изменилась — они выжидают увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", — рассказал Подоляк.

Интервью с Подоляком

Как сообщал "Телеграф" ранее, руководитель Объединенной координационной пресс-службы Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему россия не имеет возможности задействовать ракетоносители в Черном море.