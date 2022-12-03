Вернулся в армию через 17 лет: история летчика, положившего жизнь за Украину

Вадим с товарищами доставлял необходимое вооружение и снаряжение подразделениям

Многие украинские защитники и защитницы продолжают гибнуть в агрессивной войне после того, как становятся на защиту Украины. Стало известно о героической гибели вертолетчика авиационной бригады и посмертном майоре Вадиме Кравце. На третий день полномасштабной войны он присоединился к собратьям, вернувшись из запаса.

Об этом рассказал друг Вадима Роман. Когда Вадим вернулся в состав своей бригады, встретил своего наставника и товарища, летчика I класса, который инструктировал его перед первым за долгие годы полетом на вертолете. Вадиму хватило нескольких недель, чтобы начать летать самостоятельно. Именно так он стал командиром вертолета одной из бригад транспортной авиации.

"Вадим был очень целеустремленным и упорным. Он всегда воплощал свои планы в жизнь, всегда достигал того, о чем мечтал", — рассказал Роман.

Побратим Вадима Кравца вспомнил, как они вместе с экипажем выполняли боевые задания. В первую очередь они занимались доставкой подразделениям нужного вооружения и снаряжения. Часто они рисковали своей жизнью, совершая полеты под шквальным огнем ПВО и авиации россиян.

Роман и Вадим дружили уже давно. Они познакомились, когда Кравец уже был старшим лейтенантом, а позже вместе уволились в запас. Они всегда общались и через 17 лет после последнего полета почти одновременно вернулись в бригаду, встав на защиту Украины.

Награда Вадима Кравца

Позже Вадима наградили нагрудным знаком "За образцовую службу". Однако уже через несколько месяцев Вадим погиб. Роману позвонили в 6 утра и рассказали трагическую новость.

"Он для меня был как старший брат. Да и вообще он был готов пожертвовать собой ради других, всегда помогал в любое время дня или ночи. Безотказный человек… был…", — рассказал друг.

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