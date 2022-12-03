Шаманы из Бурятии придумали "защиту" от HIMARS для оккупантов: в соцсетях хохочут

Глава "Гуннского фонда" уверен, что духи древних предков могут помочь российским солдатам во время битв

Шаманы из Бурятии решили помочь российским оккупантам, которые несут огромные потери в Украине, поэтому отправили на фронт юрты с воинами-гунтами.

Как пишут росСМИ, соответствующую информацию сообщил глава "Гуннского фонда" Олег Булутов. По его словам, именно духи древних предков смогут оградить добровольцев от обстрелов из HIMARS. Также он преодолевал, что в Ростове уже установлено три таких юрта с шаманами-воинами.

"Это гуманитарная миссия. Это такой кочевой дом, дом воинов-гуннов. Шаманы там будут проводить обряды гуманитарные, обряды в защиту всех обратившихся… Чем ближе к линии столкновения, тем и бойцы могут быстрее добраться, и обряды имеют другую силу", – объяснил он.

Булутов объяснил, что шаманы в юртах будут помогать российским солдатам восстанавливаться после ранений, а также вызвать богов древних воинов-гунов, которые помогают бойцам на фронте.

Стоит добавить, что пользователи украинского сегмента Сети не перестают удивляться изобретательности россиян, поэтому саркастически обсуждают это на страницах Твиттера. Большинство резко шутят, что привлечение шаманов к войне в Украине якобы точно поможет оккупантам переломить ситуации на свою сторону. А есть и такие, кто отмечает, что благодаря шаманам руководство российской армии теперь будет точно находиться в полной безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети начала массово распространяться информация об эвакуации Армянска из-за того, что город находится в зоне ударов реактивной артиллерийской системы HIMARS.