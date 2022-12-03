"По прозвищу Зверь": Ляшко взбудоражил сеть новым фото с автоматом

Украинцы не устали делать сотни шуток по поводу начала военной карьеры экс-нардепа

Недавно лидер "Радикальной партии Олега Ляшко" и бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что принял военную присягу, и теперь регулярно радует украинцев фотографиями и видео с фронта. В субботу, в День своего рождения, он опубликовал очередную фотографию, чем вызвал новую волну шуток.

Фотография была опубликована на его странице в Фейсбуке. Украинский политик рассказал, что ему исполнилось 50 лет, и напомнил, что Украина победит захватчиков. Как всегда, пользователи сети не могли обойти стороной новый контент от Ляшка и продолжают публиковать мемы в Интернете.

Олег Ляшко на передовой

Некоторые украинцы, в частности, не верят в то, что экс-нардеп действительно выполняет боевые задания наравне с другими военнослужащими ВСУ. Кое-где пользователи сети возмущенно намекают на то, что все эти фотографии больше похожи на фотосессии. Однако в целом Ляшку отвечают шутками, которые существуют в Интернете уже годами.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Олег Ляшко еще в начале осени начал появляться на фотографиях в военной форме. Уже тогда пользователи сети, журналисты и общественные деятели выразили недоверие по поводу его подлинного места пребывания и в очередной раз высмеяли.