Российско-украинская война выставляет счета: как противостоять вражеской дезинформации

Как Украина противодействует дезинформации страны-агрессора в условиях войны и что нужно делать дальше

Еще никогда так остро, как сегодня, не стояла тема информационной безопасности в нашем государстве. Почему до сих пор мы только держали оборону на информационном фронте и до сих пор осторожно идем в атаку? Почему россия при таких условиях все же проиграла свою кампанию по дезинформации? Какой должна быть наша стратегия в будущем? "Зеленая книга противодействия дезинформации", онлайн-презентация которой состоялась 1 декабря, дает ответы на эти и другие вопросы.

россия стала токсичной во всем мире

— В мире нет ни одной страны, которая бы вкладывала в пропаганду и дезинформацию столько денег и ресурсов, как россия. Но она стала токсичной во всем мире. Даже в тех странах, в частности, африканских, которые раньше нас не поддерживали. В Африке поняли, что угрожающий континенту голод это последствия российской политики. Многие международные структуры, в которые входила россия, или ограничили ее права, или исключили из своего состава, потому что она нарушила все нормы международного права. И это говорит о том, что россия проиграла информационную войну.

Так сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, открывая круглый стол "Информационная безопасность: российско-украинская война выставляет счета". Мероприятие, организованное Институтом информационной безопасности, состоялось 1 декабря в онлайн-формате с участием отечественных и зарубежных специалистов с привлечением к участию в дискуссии студентов-старшекурсников образовательной программы "Международные коммуникации" Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. И это очень символично, ведь этим молодым людям завтра строить политику Украины с государствами мира и защищать нашу информационную безопасность. Студенты, как показало обсуждение, уже сегодня мыслят достаточно конструктивно и объясняют, почему случаются провалы в коммуникации наших властных структур с обществом.

Кстати, госпожа Джеппар отметила, что гражданское общество в Украине приобрело небывалую устойчивость в отношении запугивания кремлевских пропагандистов. А также назвала беспрецедентной работу украинских дипломатов, общественных организаций, военных Украины на международной арене в плане разрушений российских нарративов и информационных угроз. Еще два года назад, например, практически никто из зарубежных политиков не называл войну в Украине войной, разве что украинским кризисом. Сегодня риторика совершенно противоположна.

Книга, запустившая дискуссию, называется зеленой

Во время круглого стола были представлены "Зеленая книга противодействия дезинформации" и "Белая книга противодействия дезинформации", разработанные Институтом информационной безопасности с привлечением коллектива авторов при поддержке Национального фонда демократии (NED) в рамках проекта "Усиление институциональной способности публичных для противодействия дезинформации". Проект направлен на повышение институциональной способности органов государственной власти и институтов гражданского общества в Украине с целью выявления и противодействия дезинформации, а также предоставление информационно-аналитической поддержки государственным центрам борьбы с дезинформацией. В рамках этого проекта проводятся также обучающие тренинги и семинары для журналистов, работников государственных центров по борьбе с дезинформацией, государственных служащих и общественных активистов.

В первую очередь объясним, что это за книги. "Зеленая книга" (Green Paper) — политический документ, описывающий определенное явление, определяет ключевую проблематику, статус-кво участников и предлагает тезисы для дискуссии. Цель "Зеленой книги" — запустить процессы обсуждения механизмов решения сложной политической, социальной, экономической проблемы.

"Белая книга" — политический документ, содержащий аргументацию и утверждение в поддержку определенных решений, предлагает видение изменений, в том числе законодательных, для решения конкретных проблем. Часто "Белая книга" является следствием дискуссий, спровоцированных "Зеленой книгой", и фиксирует направление реформ и необходимые инструменты.

Усилиями многих экспертов и организаций, а именно: Института информационной безопасности, Института поинформационного общества, Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины, общественной организации "Детектор медиа" создан комплексный продукт, который наиболее полно анализирует ситуацию с противодействием дезинформации в Украине.

"Зеленая книга" уже существует в электронном и пеперовом виде. В электронном виде с ней можно познакомиться на сайте Института информационной безопасности.

В Польше изучают опыт украинцев в борьбе против фейков, но не понимают, почему СБУ занялась УПЦ МП только сейчас

Так как же Украина противодействует дезинформации страны-агрессора в условиях войны? Насколько эффективно? Какие существуют недостатки и как от них избавиться?

В общем, отметили участники дискуссии, есть ощутимые результаты в этом направлении. Главное, мы наконец-то поняли, что следует переходить, говоря военной терминологией, от оборонительной тактики, как это продолжалось десятилетиями, к информационным атакам. Украинский практический опыт ведения борьбы с российской дезинформацией и информационными угрозами даже изучают в Польше. По словам профессора, директора Центра Восточной Европы университета имени Марии Кюри-Склодовской (Люблин) Валентина Балюка, очень важно, что в Украине реализуются экспертные разработки по вызовам и угрозам, стоящим перед обществом. И привел пример того, как в течение 2014-2022 годов менялось отношение государственных институций, правоохранительных органов к деятельности Украинской православной церкви московского патриархата. Вопросов много: почему СБУ только сейчас начала проводить следственные действия в отношении служителей этой церкви; почему не замечала того, что та открыто пропагандировала идеи "русского мира" через средства массовой информации? Но, в конце концов, подчеркнул Валентин Балюк, пусть лучше плохой действующий закон, чем наоборот. (Как известно, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, поручающее внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в рф религиозных организаций).

Участники круглого стола сошлись во мнении, что украинцам и полякам, имеющим общую идентичность, следует выстраивать и общую стратегическую информационную концепцию защиты от распространения влияния в центрально-восточной Европе других государств. В частности, Франции и Германии, которые имеют собственные интересы по отношению к нашим странам и могут повредить отношениям.

У нас до сих пор отсутствует определение понятия "дезинформация" в законодательных документах

Как отметил автор изданий, доктор политических наук, юрист и аналитик Сергей Балан (Институт информационной безопасности), "Зеленая" и "Белая" книги родились во время широкомасштабной войны и писались в перерывах между сиренами воздушной тревоги.

- Дезинформация — самый большой вызов для европейской демократии и обществ. "Зеленая" и "Белая" книги как раз объясняют, почему именно это жизненно необходимо для Украины, которая, к сожалению, очень поздно осознала вызовы перед враждебными дезинформационными атаками, — сказал он. — У нас до сих пор нет определения понятия "дезинформация" в законодательных документах, его еще нужно внедрять в правовую плоскость. Все, на что была способна власть, так это ограничение деятельности СМИ, русского языка, запрет въезда нежелательных лиц в страну. Но это малоэффективно.

Проблема, по словам Сергея Балана, также состоит в координации и взаимодействии между государственными органами и институтами гражданского общества. Есть целый пул общественных организаций, но нет того, что называется синергией. Каждый (по украинской традиции?) пытается перетянуть одеяло на себя, доказывая, что он лучше, каждый играет в свою игру. К сожалению, усилия распыляются и это не позволяет выйти на качественный уровень противодействия российской дезинформации. А мы должны перейти уже на другой качественный уровень – формирование национальной устойчивости против информационных угроз.

Журналисты формируют у населения завышенные ожидания от войны

— К сожалению, у нас нет системы обучения информационной гигиене, поэтому отличить правду от черного пиара сложно даже специалистам, — констатировал доцент Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко подполковник Руслан Степанишин. — Государственная информационная политика достаточно инертна. До 2014 года вообще не было понимания, насколько важно противодействовать российским пропагандам. И сейчас существует проблема координации усилий разных структур и выработки единой линии в информационной политике. К тому же противник до сих пор превосходит нас в технических ресурсах, подтверждающих многочисленные кибератаки на правительственные сайты. Мы, надо признать честно, еще не можем перехватить инициативу в информационной войне. Но в попытке что-то изменить очень часто перегибаем палку. По-моему, сейчас идет не совсем правильная подача информации о ходе боевых событий. Журналисты формируют у населения завышенные ожидания от войны, вместо того чтобы подавать новости сбалансированно и реалистично. Потому что солдаты – это обычные люди, а не какие-то киборги, они не могут атаковать врага 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Чтобы ослабить рф, нужно работать с отдельными населяющими ее этносами

— Последствия проигрыша в информационной войне украинское общество будет ощущать очень долго, — добавил доцент перемещенного в Киев Мариупольского государственного университета Максим Булик. — Восток Украины в информационном плане был проигран до войны 2014 года, потому что тогда вообще не было понимания реальной опасности российской пропаганды. СМИ тогда владели квази-элиты, бизнес-структуры, связанные с россией. Поэтому население оказалось готовым поверить в "распятого мальчика".

Работая в условиях агрессивной войны, мы должны сосредоточиться на активном противодействии российской дезинформации. Сегодня находиться в защите невозможно. Нужно наступление! При этом следует работать с этносами, населяющими территорию россии, чтобы ослабить федерацию.

Кстати, эксперты отмечают, что в российской федерации планировали скорый захват Киева, в том числе и опираясь на проведенную дезинформацию.

Данилову и Ткаченко следует объединить усилия и сосредоточиться на отражении вражеских информатак на начальной стадии

Следует исследовать, как информация влияет на людей, существует ли кумулятивный эффект от нее. Почему есть люди, уязвимые к дезинформации и можно ли уменьшить эту уязвимость? Такие мнения высказал докторант Университета Витовта Великого (Литва), исследователь Института европейских, российских и евразийских исследований (Университет Джорджа Вашингтона) Дмитрий Яровой. Он также сообщил, что страны Балтии готовят проект противодействия российской дезинформации.

В ходе публичных дебатов вокруг выводов авторов книг была также проанализирована неэффективная деятельность СНБО, Национального совета Украины по телевидению радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. Отмечено, что негласная, но очевидная борьба между секретарем СНБО Алексеем Даниловым и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко за первенство в освоении ресурсов для реализации государственной политики в сфере противодействия дезинформации не ищдет на пользу делу. Не обязательно создавать новые структуры, тратить на это государственные средства, а следует объединить усилия, чтобы сосредоточиться на ранней стадии развертывания информационных атак, организуемых врагом.

Информационное противостояние: чем мы отличаемся от государства-агрессора

— Презентация "Зеленой книги противодействия дезинформации" — это еще одна форма диалога о том, как сделать украинское информационное пространство более устойчивым к угрозам со стороны государства-агрессора, — подчеркнул медиа-эксперт, политический аналитик, основатель Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин. — Нашим ключевым отличием от россиян в информационной сфере является рефлексия, постоянное обдумывание своих действий, критическое отношение к нашей деятельности в информационном пространстве, дискуссия о дихотомии безопасности и свободе слова. Эта постоянная дискуссия на политическом и академическом уровнях, на мой взгляд, является одним из наших ключевых преимуществ в информационном противостоянии.

А руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Игорь Соловей добавил, что исследование сделано на высоком профессиональном уровне: авторы аккумулировали свой опыт работы в этой сфере, а также провели основательный анализ нынешней ситуации. И пожелал авторам исследования реализации их видения на практике.

Поэтому в перспективе следует ожидать реформирования государственной информационной политики на основе сделанных академических оценок и прогнозов.