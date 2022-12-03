Может ли Украина бить по территории россии? У Зеленского дали четкий ответ

Наносить удары по россии или нет, будет решать только командование ВСУ

Украина имеет законное право наносить удары по российской территории и поражать на ней военные цели противника.

Об этом рассказал в комментарии "Телеграфу" член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, а также представитель президента при Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, международные нормы, которыми регламентируются правила ведения боевых действий, гласят, что Украина находится в состоянии войны с россией.

"Исходя из этого, мы имеем законное право атаковать любые военные объекты на территориях, которые рф использует для ведения войны против нас", — объяснил он.

Вениславский также отметил, что лишь командование ВСУ будет решать, пользоваться правом поражать цели на территории страны-агрессора или нет. Представитель президента при ВР подчеркнул, что какого-либо специального разрешения для этого не нужно.

Как сообщалось ранее, во время саммита глав МИД стран НАТО, который прошел 29 ноября, председатель внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Украине использовать предоставленное Западом оружие для поражения целей россиян на ее территории.

Больше о том, нужно ли Украине подобное разрешение и есть ли в ВСУ оружие, способное наносить удары по объектам в рф, читайте в материале "Телеграф": Законно ли Украине атаковать цели на территории рф и нужно ли на это "разрешение" от НАТО