Может ли Украина победить россию до весны: озвучен оптимистический прогноз

У россии уже наблюдаются проблемы с "политической прочностью"

Украине удастся завершить войну путем комплексного давления в военными, экономическими и политическими средствами.

Как рассказал в комментарии 24 каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, если применять каждый из этих путей по отдельности, то война может затянуться до конца 2023 года, однако если их применять в комплексе, то есть надежда на ее завершение уже весной.

Он отмечает, что война состоит из около сотни разных составляющих, однако главных там только три: оружие и люди, экономика и политика.

Шейтельман говорит, что если давить на россию только силовым путем, то война будет продолжаться "до последнего российского солдата" и таким образом может затянуться до конца года.

То же касается и экономического давления, где у россиян еще остается определенный ресурс, который до конца года они растратить тоже не смогут.

"А вот политического запаса у россии больше нет – там нет большого запаса политической прочности", — говорит он.

По его словам, если объединить эти компоненты воедино, то победы можно достичь уже к весне. Однако политтехнолог отмечает, что прогнозировать это сложно, так как политика бывает непредсказуемой.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться двумя способами — победой нашей страны или если россия сама захочет ее остановить. В этом контексте он выразил надежду, что это произойдет "в ближайшие месяцы".