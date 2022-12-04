"Не Patriot единым": военный эксперт – об "отказе" партнеров передавать Украине современные ЗРК

Массовые поставки советского вооружения вызваны стремлением помочь ВСУ ускорить его применение

Вступив в зимний период войны, Украина активизировала попытки укрепить свою ПВО. Всё чаще идут разговоры о необходимости передачи нам зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соответствующие переговоры с союзниками ведутся с первых дней российского вторжения, а теперь пришла пора принимать соответствующие решения.

Официальная делегация из Киева побывала на этой неделе в Израиле, пытаясь убедить его власти оказать нам помощь в создании системы противоракетного предупреждения.

О том, почему всё не так просто, как кажется, с передачей Украине современных образцов вооружений, "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Не нужно зацикливаться на ЗРК Patriot

"Мы не знаем всего объема задач и всех подробностей переговоров, которые ведутся касательно поставок в Украину тех или иных видов вооружений. И надо понимать, что наши потребности не всегда совпадают с реальными запасами партнеров. К тому же, есть определенные технически, логистические, геополитические моменты", – поясняет Сергей Грабский.

По словам полковника, нам, конечно, очень нужны бронетехника, авиация, дальнобойные ракеты, как можно больше разнообразных средств ПВО.

"Ведется ли работа в данном направлении? Безусловно. И она направлена на обеспечение имеющихся потребностей ВСУ, чтобы не дать противнику продвигаться. Нам постоянно передают артиллерию, боеприпасы, средства наблюдения и связи, разведки, управления. Кроме артиллерийских боеприпасов, нам передают стрелковые, а также стрелковое оружие, разного вида военную технику. Спектр очень широкий, – подчеркивает эксперт. – И зацикливаться на тех же ЗРК Patriot не стоит. Надо понимать, что это – комплекс. Поставить одну ракетную установку данной системы будет недостаточно".

Кроме того, продолжает Сергей Грабский, Patriot – комплекс, который применяется всеми странам НАТО. Украины пока к таковым не относится.

"А есть такое понятие как оперативная безопасность. Как можно передать нам часть комплекса, который имеет специфику систем управления, задействованных во всех странах НАТО? Объективно есть риск, что система может попасть в руки врага – и значительно ослабить ПВО всего Альянса. Конечно, страны блока не могут этого допустить, – поясняет полковник. – Но выход есть – экспортная версия. Когда создается подобная система вооружения, но не совсем такая. Тем самым снижая риски попадания секретной информации не в те руки. Так что говорить о том, что нам просто не хотят данную ЗРК – не верно. Тем более, что не Patriot единым живет ПВО/ПРО мира. Тот же Израиль разрабатывает и внедряет собственную систему противоракетной обороны – знаменитый "Железный купол". И не плачется, что не имеет ЗРК Patriot. Следует учитывать специфику каждой страны".

Почему нам передают столько советского вооружения

По словам Сергея Грабского, мы сейчас разрабатываем с помощью западных союзников свою – уникальную, многоуровневую, многоэшелонированную – систему ПВО, которая позволит эффективно противостоять российской навале.

"Кроме того, – отмечает полковник, – партнеры по возможности передают сейчас нам всё, что осталось по всему миру из советских образцов вооружения. Бронетехника, танки (из той же Словении) и так далее. Почему именно советских? Потому что у нас есть соответствующие системы эксплуатации, ремонта и обслуживания этих видов вооружения, в отличие от западных. Половина тех же немецких гаубиц, которые мы применяли, уже требует ремонта. А мы не можем этого делать на своей территории. И вынуждены отправлять их на ремонт за границу. А это – логистика, время, дополнительные расходы".

Потому, акцентирует эксперт, важно не только получать те или иные образцы вооружений, но и иметь возможность их эффективного применения и обслуживания. И это касается буквально всего – танков, артсистем, самолетов и так далее.

"Ведется настойчивая планомерная работа по увеличению военной мощи Украины, – уверяет Сергей Грабский. – И ее результатом является то, что противник остановлен фактически на всех направлениях. Он не имеет оперативной инициативы и способен вести лишь отдельные попытки наступательных действий на локальных участках фронта, как на том же Донецком направлении".