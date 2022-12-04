Упор на советское: полковник объяснил, почему Запад не спешит давать ВСУ современное оружие

На использование вооружения влияет подготовка военнослужащих, логистика и другие важные нюансы

За время полномасштабного российского вторжения Украина получила от западных партнеров немало оружия. В перечне лишь последних поставок — системы ПВО Hawk от Испании и немецкие пулеметы MG-3. Однако большинство вооружения, передаваемого ВСУ, является советским, а не современным, и на это есть свои причины, говорит полковник запаса Сергей Грабский.

Как военный эксперт объяснил "Телеграфу", западные страны и так используют практически все возможности, чтобы поддерживать Украину техникой, боеприпасами и другими необходимыми на фронте вещами. Упор же на оружие времен СССР делается во многом потому, что ВСУ хорошо умеют обращаться с ним.

"У нас есть соответствующие системы эксплуатации, ремонта и обслуживания этих видов вооружения, в отличие от западных, — говорит Грабский. — Половина тех Половина тех же немецких гаубиц, которые мы применяли, уже требует ремонта. А мы не можем этого делать на своей территории".

Это вызывает дополнительные проблемы — со временем, утрудненной логистикой и, конечно же, большими финансовыми расходами. Поэтому, по словам полковника, важно ценить западную помощь, даже если она не включает современное вооружение. Куда более серьезным является возможность обеспечить эффективное применение имеющегося оружия и его технического обслуживания.

"Ведется настойчивая планомерная работа по увеличению военной мощи Украины, — подчеркивает военный эксперт. — И ее результатом является то, что противник остановлен фактически на всех направлениях. Он не имеет оперативной инициативы и способен вести лишь отдельные попытки наступательных действий на локальных участках фронта, как на том же Донецком направлении".

Больше о том, как Грабский оценивает помощь Запада ВСУ можно прочесть в нашем интервью: "Не Patriot единым": военный эксперт – об "отказе" партнеров передавать Украине современные ЗРК

Также "Телеграф" рассказывал, какое "кинематографическое" оружие Украина получит от США.