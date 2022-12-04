Таинственный украинский дрон-камикадзе отправили на решающее испытание: боевое крещение не за горами

Не исключается, что дрон покажет себя уже к концу года

Украина намерена до конца года протестировать в бою новый беспилотник-камикадзе с дальностью поражения до тысячи километров. В настоящее время уже завершены несколько испытаний.

Как сообщила спикер "Укроборонпрома" Наталия Сад в эфире телемарафона, в настоящее время украинские специалисты готовят БПЛА к испытаниям в условия активного влияния средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении", — отметила она.

По ее словам, компания обещала провести боевой тест до конца года и попытается свое обещание выполнить.

Сад также напомнила, что речь идет о беспилотнике, который способен нести на борту до 75 килограмм взрывчатых веществ.

Как сообщалось ранее, о завершении разработки БПЛА стало известно в средине октября, после очередного российского удара по украинским городам с использованием иранских дронов "Шахед". Доподлинно неизвестно, что из себя представляет этот дрон, какие его характеристики или внешний вид.

Напомним, турецкая компания Baykar завершила испытания высокоточной бомбы TOLUN, способной поразить наземную цель на расстоянии до 30 километров.