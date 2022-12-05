Вторжение россии в Украину: Зеленский сделал неожиданное признание насчет союзников

Еще до вторжения президент много раз звонил по пути, чтобы остановить его, однако напрасно

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины не предоставляли Киеву разведывательные данные о предстоящем нападении россии. Поэтому построить планы по защите государства на их основе у украинских защитников возможности не было.

Такую информацию президент сообщил в своем интервью для издания Financial Times. По словам гаранта, несмотря на публичные опасения Запада, официальные лица никогда не предоставляли Украине разведывательные данные о дальнейшем полномасштабном вторжении россиян.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению", — пояснил гарант.

Кроме того, Зеленский добавил, что перед российским вторжением много раз пытался созвониться с президентом рф владимиром путиным, чтобы сообщить ему, что его решение является большой ошибкой и трагедией, однако диктатор на его звонки не отвечал.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в своем интервью для Financial Times украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал призывы западных партнеров по возвращению Украины в переговорный процесс с россией. В частности, гарант еще раз подчеркнул, что речи о возобновлении диалога с рф быть не может и объяснил, почему именно Киев придерживается этого решения.