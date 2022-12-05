Двое добровольцев из Польши погибли на фронте: один из них прославился роликами с передовой

Польские добровольцы погибли в воскресенье

Во время боев в Украине погибли еще двое иностранных добровольцев, которые приехали из Польши помочь украинцам защищать свою страну.

Как информируют польские СМИ, речь идет о Януше Шеремете (позывной Козак) и его коллеге Кшиштофе, мужчины проходили службу в рядах Иностранного легиона ВСУ.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, 4 декабря, однако других деталей не сообщается.

Шеремета также известен тем, что во время пребывания на фронте записывал короткие ролики, в которых рассказывал о собственных наблюдениях и пережитом опыте.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения, в Украине был создан Интернациональный легион, к которому присоединились добровольцы со множества стран мира.

Стоит отметить, что с начала войны свои жизни отдали много иностранцев, так в начале декабря стало известно, что под Бахмутом погибла группа добровольцев из Грузии, а их командир получил ранение. А в начале ноября стало известно о гибели в Луганской области бойца, который приехал из Тайваня, чтобы защищать Украину.