Оккупанты штурмовыми группами пытаются прорваться под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Украинские военные продолжают удерживать линию фронта, несмотря на атаки

Российские оккупанты накануне снова ударили по украинской энергосистеме. Несмотря на то, что больше 60 из более чем 70 ракет были сбиты силами ПВО, ракетные удары повредили часть инфраструктуры. Продолжились обстрелы и авиаудары и вдоль линии фронта.

В отчете Института изучения войны отмечено, что оккупанты на линии Кременная-Сватово продолжают держать оборону, но на Донеччине пытаются прорваться. Вокруг Бахмута они пытаются продвинуться и ведут операции небольшими штурмовыми группами. Их цель — прорвать линию обороны.

На юге оккупанты продолжают поливать огнем Херсон. Обстреляны более 20 населенных пунктов на западном, правом берегу Днепра.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские войска продолжают вести оборону в окрестностях Сватово и Кременной. На Купянском и Лиманском направлениях враг бьет по населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой областей. В том числе и с применением авиации в районе Стельмаховки, Новоселовского, Кислевки Луганской области. Бои идут под Белогоровкой южнее Кременной. Украинские военные могли выйти на трассу между Сватово и Кременной, что нарушает линии сообщения оккупантов на этом направлении.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области оккупанты ведут наступление в районе Бахмута и Авдеевки. Враг поливает артиллерийским огнем и использует авиацию. На западе Донецкой области (Новопавловское направление) враг ведет оборону, оккупанты боятся украинского контрнаступления в районе Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты не прекращают обстреливать правобережье Херсонской области из артиллерии. Открывают огонь по Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областям. На Запорожском и Херсонском направлении Генштаб ВСУ зафиксировал атробстрел более 30 населенных пунктов, включая Херсон. При ракетном ударе 5 декабря 15 ракет были сбиты именно над югом Украины.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии по тем аэродромам с которых атакуют Украину, нанесли удар. Украина официально не сообщала про причастность. Стало известно, что на аэродроме "Дягилево" под Рязанью сгорел бензовоз и есть погибшие, а на "Энгельсе-2" под Саратовом — поврежден самолет.