Победить россию - недостаточно: как ВСУ стали одной из лучших армий в мире и что будет дальше

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассказал "Телеграфу", что поможет Украине разрушить страну-агрессора

Во вторник, 6 декабря, отмечается День Вооруженных Сил Украины. Праздник – более чем значимый для нашей страны, 286-й день отражающей широкомасштабную российскую агрессию.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассказал "Телеграфу", как изменились наши Вооруженные Силы за последние годы, а также о том, существует ли вероятность бунтов в рф и сноса путинского режима – на фоне военных поражений в Украине и ухудшения внутрироссийского социально-экономического положения.

Мы воюем за будущее наших детей

"Сегодня армия независимой Украины отмечает 31-ю годовщину. Я длительное время прослужил, потому могу из собственного опыта говорить, что сегодняшние ВСУ – абсолютно не те, что были до 2014 года, и даже не те, что были в феврале 2022-го, до широкомасштабной российской агрессии. Сейчас у нас – абсолютно другая армия, одна из лучших не только в Европе, но и мире", – уверяет Влад Волошин.

По его словам, вот лишь некоторые аргументы в подтверждение этого.

1. Наши солдаты и командиры, руководящие ВСУ на всех уровнях, воюют не на картах, не на макетах местности, не на учениях – они получили опыт в реальных полномасштабных боевых действиях.

2. У нас созданы новые части, подразделения, соединения, а также такой важнейшей элемент, как территориальная оборона.

3. Мы получили от партнеров и овладели в краткие сроки разными современными образцами вооружений и боевой техники, демонстрируя уникальную эффективность применения всего этого.

"Украинские Вооруженные Силы можно с гордостью и без преувеличения назвать одними из лучших в мире. И мы доказали это, эффективно противостоя одной из наиболее многочисленных и неплохо, чтобы там ни говорили, вооруженных армий – российской. И в этом противостояния мы должны победить. Каждый военнослужащий прилагает для этого максимум усилий, – подчеркивает Влад Волошин. – Понимая, что мы воюем не просто за свою родину, неньку-Украину, но и за будущее наших детей. Мотивации бойцам ВСУ не занимать. В том числе поэтому наша армия является гордостью украинского народа".

Задача ВСУ — чтобы у врага не было успехов

А вот в рф, отмечает эксперт, совсем другая история. Армия агрессора не понимает, за что воюет. Особенно "чмобики" (от "частичная мобилизация"), которых – слабо экипированных, слабо обученных, слабо мотивированных – бросают в топку войны.

Отсюда – новые и новые поражения россиян, а также их колоссальные потери, которые скоро превысят 100 тысяч.

"Как следствие, – продолжает Влад Волошин, – в самой рф нарастает недовольство. И тут огромная заслуга Украины и ВСУ. А для такого огромного государства, каковым является рф с ее разномастными регионами, всё возможно. В тех же Якутии, Бурятии, Тыве поддержка войны гораздо ниже, потому что туда стали чаще приходить "подарки" от Украины в черных пакетах".

Впрочем, отмечает полковник, говорить о том, что в россии вызрели некие протестные настроения, пока рано.

"Но их вероятность значительно вырастет, если оккупационная армия рф в Украине не будет демонстрировать успехов. И наша задача, чтобы таких успехов у противника не было", – подчеркивает эксперт.

По мнению Влада Волошина, в обозримом будущем вряд ли возможна протестная волна, способная смести путинский режим.

"Дело еще и в том, – поясняет он, – что даже если элиты договорятся так или иначе отстранить от управления именно путинский режим, никуда не денется шовинистский, великоросский, русскомирский имперский курс. В российском политикуме и обществе вы сейчас практически не найдете тех, кто скажет, что Крым – украинский. Так что, пока рф не накроет глубочайший кризис, пока там не начнутся внутренние дрязги, расколы, пока пауки в банке не начнут жрать друг друга, – мало шансов, что это террористическое государство прекратит войну или уменьшит интенсивность боевых действий. Последние заявления российской власти, что она якобы хочет идти на переговоры, более похожи на уловку с целью фиксации того, что они захватили. Для Кремля важно получить передышку и продолжат далее свою "специальную военную операцию" (фактически – войну с Украиной). Хороших русских там нет – и не предвидится в ближайшее время. Как практически нет и антивоенных акций. Так что нам надо побеждать врага на поле боя, что поможет быстрее разрушить это варварское государство".