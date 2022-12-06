Двое сыновей остались без отца: на Волыни попрощались с офицером ВСУ

Погибшему воину был 51 год

В ходе кровопролитной полномасштабной войны, которую развязала россия, наша страна теряет настоящих Героев, ставших на ее защиту. Стало известно, что в бою в Харьковской области погиб офицер ВСУ Олег Митошоп. С погибшим воином простились во Владимире-Волынском.

Местные жители попрощалась с военным, отдавшим свою жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского городского совета.

Люди встретили на коленях коридором уважения вдоль улиц, по которому двигался автомобиль с надписью "На щите". На следующих день Героя отпели в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Похоронили военного со всеми военными почестями на Федоровском кладбище.

Фото - Владимирский горсовет

"Гроб, покрытый сине-желтым флагом, утопал в цветах, а слез не мог удержать ни один из присутствующих… Павший Герой Олег Митошоп был человеком чести, ведь по первому зову взял в руки оружие, чтобы защитить свою семью, свою родную землю от врага. Последние годы жизни он посвятил военной службе и гражданскому долгу, надеясь вскоре вернуться домой с победой", – отметил городской голова Игорь Паленко.

Фото - Владимирский горсовет

Олег Митошоп встал на защиту родины в 2014 году. Затем в 2020 году он вернулся в ряды ВСУ, а весной 2022 военный, отличившись в боевых действиях, а также выполнением задач по отражению российской агрессии, получил звание майора.

О смерти храброго украинского воина стало известно 25 ноября. Как оказалось, его автомобиль наехал на взрывное устройство. От полученных травм Митошоп скончался на месте. У погибшего Героя остались супруга и двое сыновей.

Напомним, что во Львове попрощались с тремя Героями, которые защищали Украину от российских оккупантов.