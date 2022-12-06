"Бавовна" на аэродромах в россии: изменился ли ход войны и будут ли удары по москве

Соучредитель "Аэроразведки" Ярослав Гончар оценил "Телеграфу" прорыв в поражении военных объектов рф

Ежедневные "бавовны" на территории россии действительно не случайность, а продуманное решение, чтобы наносить военному потенциалу рф наиболее болезненные удары. При этом фактически системное применение дронов дальнего радиуса действия для поражения военных целей на российской территории в сотнях километров от украинской границы уже изменило ход войны между россией и Украиной.

Такое мнение "Телеграфу" высказал соучредитель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар.

"Ход войны уже изменился. Не факт, что это были сильные удары по россии, но они поставили под сомнение ядерную триаду россии. Это же были стратегические бомбардировщики на тех объектах. Мы раньше уже подбивали их флагман — корабль, рассчитанный нести ядерное оружие. Они ее еще могут нести на подводных лодках и на бомбардировщиках. Вот получилось, что удары пришлись по бомбардировщикам, а не трогали пока только подлодки ", — отметил эксперт.

В то же время Гончар считает, что ударов беспилотниками по Москве пока не будет, ведь стратегия ВСУ, учитывая ограниченные ресурсы, заключается именно в точечных болезненных поражениях военных объектов россии, чтобы ослабить ее вооруженный потенциал или уничтожать вражеские арсеналы.

"Что касается удара по москве, не знаю, что должно произойти, чтобы кто-то принял такое решение. Мы же не россияне. Это они бьют по критической инфраструктуре, чтобы сломать нашу волю. Мы наносим удары для того, чтобы снизить их (военную. — Авт.) способность. Ломать волю россиян это вообще не наш сценарий. У нас ресурсов нет, чтобы таким заниматься. Удары по москве? Куда именно? Что нужно поражать в москве, чтобы нам стало легче?! Кто-то, делающий эти удары (по аэродромам россии. — Авт.), он совершает все правильно. Лупит туда, где есть для нас угроза. Чтобы осуществить такую операцию, нужны и средства, и подготовка, и так далее. Тот, кто этим занимается, очевидно, имеет ограниченные ресурсы, потому что у нас не на каждом шагу все это есть (технические средства. — Авт.), а очень ограниченно. Вижу, что делается это очень прицельно, точно и согласно нашей стратегии национальной безопасности. Это и есть асимметричный ответ. Они (россияне. — Авт.) снова выпустили сто ракет по объектам инфраструктуры, окей, получите одну, но в наиболее болезненное место", — говорит соучредитель "Аэроразведки".

Напомним, накануне раздались взрывы на двух российских аэродромах — Дягилево под Рязанью и "Энгельс-2" под Саратовом. На аэродроме "Энгельс-2" был поврежден один российский самолет. На Дягиле сгорел бензовоз и погибли люди. 6 декабря "бавовну" подхватил и аэродром в Курске.

Отметим, расстояние от украинской границы до москвы составляет около 800 км, а расстояние до Энгельса Саратовской области – около 1000 км. Следовательно, в соцсетях начались дискуссии, будут ли удары украинских БПЛА по москве.