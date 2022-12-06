В ВСУ рассказали, как сейчас проходит мобилизация и кого призывают в первую очередь

Мобилизация будет продолжена пока не завершаться военные действия

В Украине продлены сроки военного положения и всеобщей мобилизации в связи с этим украинцев не перестает волновать вопрос о том, как сейчас проходят мобилизационные мероприятия и то, в ком нуждается армия в первую очередь.

В интервью изданию "Новое время" начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что в настоящее время мобилизация продолжается в плановом режиме и будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории Украины.

По поводу того, кого сейчас призывают в первую очередь он ответил следующим образом:

"Согласно определенным потребностям для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части", — рассказал Горбач.

Военный добавил, что военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, будут призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения с целью переподготовки.

"Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более длительный срок. И после этого они направляются в воинские части", — сообщил военный.

Также Горбач добавил, что личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, а соответственно, здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных.

"А насчет специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями", — добавил Горбач.

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