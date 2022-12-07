Радоваться рано: сколько ракет осталось у россиян после последнего обстрела

Россияне смогут обстреливать Украину еще долго

Количество российских крылатых и баллистических ракет продолжает таять, однако украинцам радоваться пока не стоит.

Как рассказал в эфире телемарафона единых новостей министр обороны Украины Алексей Резников, некоторых типов ракет у оккупантов осталось даже меньше, чем им необходимо держать в резерве на случай потенциального нападения.

"Они много уже делали без просчета своих собственных последствий", — сообщил он.

По его словам, согласно правилам в резерве необходимо держать по крайней мере 25% своих ракет, однако тех же "Искандеров" у них осталось лишь менее 13%. А после недавнего ракетного удара также снизилось число "Калибров" — с 37 до 30%.

При этом министр отметил, что также пострадала и возможность россиян производить некоторые типы ракет. Для некоторых темпы производства замедлились, а для других и вовсе остановились.

Однако он отмечает, что радоваться украинцам рано, так как у оккупантов еще остаются тысячи ракет к комплексам С-300, которые изначально предназначались для борьбы с воздушными целями, но были приспособлены для ударов по наземных целях.

Их слабостью является относительно небольшой радиус поражения, а потому от них страдают в основном жители прифронтовых и пограничных территорий.

Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что из-за высокой интенсивности боев россияне начали испытывать нехватку боеприпасов, из-за чего им приходится экономить.