Радоваться рано: сколько ракет осталось у россиян после последнего обстрела
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Россияне смогут обстреливать Украину еще долго
Количество российских крылатых и баллистических ракет продолжает таять, однако украинцам радоваться пока не стоит.
Как рассказал в эфире телемарафона единых новостей министр обороны Украины Алексей Резников, некоторых типов ракет у оккупантов осталось даже меньше, чем им необходимо держать в резерве на случай потенциального нападения.
"Они много уже делали без просчета своих собственных последствий", — сообщил он.
По его словам, согласно правилам в резерве необходимо держать по крайней мере 25% своих ракет, однако тех же "Искандеров" у них осталось лишь менее 13%. А после недавнего ракетного удара также снизилось число "Калибров" — с 37 до 30%.
При этом министр отметил, что также пострадала и возможность россиян производить некоторые типы ракет. Для некоторых темпы производства замедлились, а для других и вовсе остановились.
Однако он отмечает, что радоваться украинцам рано, так как у оккупантов еще остаются тысячи ракет к комплексам С-300, которые изначально предназначались для борьбы с воздушными целями, но были приспособлены для ударов по наземных целях.
Их слабостью является относительно небольшой радиус поражения, а потому от них страдают в основном жители прифронтовых и пограничных территорий.
Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что из-за высокой интенсивности боев россияне начали испытывать нехватку боеприпасов, из-за чего им приходится экономить.